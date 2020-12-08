Почему дочь Михалкова первой вылетела из «Ледникового периода»?

Виктория Андреева
29 511

Сама Надежда смотрит на ситуацию довольно оптимистично.

Почему дочь Михалкова первой вылетела из «Ледникового периода»?

Фото: Instagram @nadiamixalkova

Вот уже несколько недель подряд отечественная публика с интересом наблюдает за шоу «Ледниковый период». В отличие от предыдущих сезонов, в этом году на лед вышли, в том числе самые скандальные знаменитости: певица Ольга Бузова, телеведущая Регина Тодоренко и ее «любвеобильный» супруг Влад Топалов и другие.

Несколько выпусков подряд селебрити демонстрировали свои умения и «обкатывали» программу. Но настало время жесткого отбора, и первой покинула проект дочь именитого режиссера Никиты Михалкова 34-летняя Надежда.

«Настало время сказать спасибо! Спасибо Максиму Маринину за лучшее партнерство, которое только можно себе представить на льду, до льда и даже после него. Макс, с тобой мне нестрашно! Спасибо Илье Авербуху за возможность увидеть, как из детали, из одного движения, из слова рождается целая история наполненная страстью, любовью, печалью, радостью...» — написала в  Instagram актриса.

Одной из главных причин проигрыша звездной пары стала неуверенность и некоторая зажатость Надежды. По мнению судей, в частности, выдающегося тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, в момент исполнения номера о проводах солдата на войну Михалкова «выехала» из образа и музыки. Кроме того, эксперту показалось, что наследница режиссера постоянно пыталась упасть. Спас положение, по ее мнению, исключительно Маринин.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от nadiamixalkova (@nadiamixalkova)

Несмотря на жесткую критику со стороны Тарасовой, поклонники продолжают поддерживать Надежду, уверяя, что та была неотразима.

«Я бы никогда не решилась, Надежда Никитична. Ты крута!»

«Надежда, прекрасная, скромная, искренняя. Было интересно наблюдать.очень жаль…»

«Очень красивая пара, очень нравились ваши выступления!»

«Наденька, все равно вы лучшая!» — обращались к звезде фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Ольга Бузова упала с поддержки во время выступления на «Ледниковом периоде».

Читайте также

-7° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
74.25
-0.95 89.97
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:25
Тренер сборной РФ оценил результаты жеребьевки на отборочный этап ЧМ-2022
6:12
«Наташа в курсе?!» — полуголый сын Тарзана освоил танцы на пилоне
6:05
Итальянский волонтер после общения с Путиным подал документы на гражданство РФ
5:49
«Она вообще другая»: Видеоблогер раскрыл правду о Розе Сябитовой
5:40
Молила о пощаде: школьницу из Приморья публично избили сверстники — видео
5:15
Тест: Угадайте фильм с Кларой Румяновой по одному кадру

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака
Василиса Володина раскрыла, для кого декабрь станет судьбоносным месяцем
Не накручивайте! Представители каких знаков зодиака треплют нервы сами себе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Лиза Арзамасова объявила о помолвке? — Фото