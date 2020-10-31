Ольга Бузова упала с поддержки во время выступления на «Ледниковом периоде»

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Карина Бернтгольц
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О неприятном инциденте ведущая сама рассказала подписчикам накануне очередного выпуска шоу.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова наряду с другими представителями российского шоу-бизнеса принимает участие в шоу «Ледниковый период». Встать впервые на коньки и уже выполнять сложнейшие элементы фигурного катания для звезды было непросто, однако перед каждым новым выступлением она старается улучшить свое мастерство. И, кажется, Бузовой это удается. Во всяком случае уважение судей и любовь поклонников она заслужила.

Впрочем, без неудач тоже не обходится. Как сообщил «Чемпионат», во время одного из своих выступлений светская львица упала с поддержки. Позже теледива подтвердила эту информацию в Instagram. Ольга призналась, что вскоре зрители смогут увидеть ее досадное падение. Однако даже такая неприятность не смогла сломить Бузову. Ведущая уже не раз подчеркивала, что будет бороться до конца — она мечтает получить заветные 12 баллов от жюри, и фанаты верят, что их кумир обязательно это сделает.

Instagram @buzova86

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с провидицей Анной Гехман, которая рассказала, как шоу «Ледниковый период» изменит личную жизнь Ольги Бузовой. В сети поговаривают, что у певицы вспыхнули чувства к ее партнеру Дмитрию Соловьеву.

Тема:
Ольга Бузова
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