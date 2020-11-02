«Прошу молитв»: экс-супруга «колбасного короля» потеряла мужа и сына в череде трагедий

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Татьяна Меркер
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В 2019 году Татьяна Маругова похоронила единственного наследника. Сегодня, 2 ноября, стало известно о смерти ее бывшего мужа-миллионера.

Фото, видео: Instagram @tatiana_marugova

Татьяна Маругова после известий об убийстве своего бывшего мужа-владельца «колбасной империи» Владимира Маругова попросила общественность молиться за него. В своем микроблоге в Instagram женщина опубликовала архивный черно-белый снимок, на котором запечатлены счастливый отец семейства, его жена и юный сын Александр.

«То, что произошло, чудовищно. Прошу у всех молитв об упокоении новопреставленного Владимира. Это отец моего сына. Пожалуйста, не пишите мне никаких злых слов, буду блокировать. Прошу только молитв об упокоении моего мужа и сына…» — написала Маругова.

Instagram @tatiana_marugova

Известно, что брак Татьяны и Владимира распался в 2015 году после его измены с любовницей. Оскорбленная жена заявляла, что неверный муж угрожал ей и пытался отобрать все, что полагалось ей после развода.

Спустя четыре года после развода Маругова узнала о смерти своего единственного сына Александра — наследника предпринимателя. Юноша погиб в ДТП в центре Москвы. Мотоцикл, на котором ехал 23-летний сын олигарха, столкнулся с такси.

Бизнесмен Владимир Маругов был застрелен из арбалета на территории собственного участка. Двое мужчин в масках проникли в жилище миллионера, связали Маругова и его сожительницу и потребовали деньги, после отказа, один из преступников произвел выстрел. Предварительной версией убийства названа неудачная попытка ограбления, а главным подозреваемыми — сотрудник предприятия бизнесмена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что партнеры Владимира Маругова замечали за ним множество денежных махинаций при ведении дел.

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