Сын актера Евгения Кулакова, хорошо известного фанатам сериала «След», перенес сложную операцию на ногах и теперь ему предстоит длительная реабилитация. Подростку с ДЦП и аутизмом грозила потеря способности самостоятельно ходить. Процедуру провели врачи Национальныого медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Илизарова в Кургане. На своей странице в Instagram Евгений опубликовал видео, на котором 16-летний Илья передвигается на инвалидном кресле по коридору больницы. В минувшую пятницу Кулаков с сыном вернулись в Москву.

«Все прошло успешно! Хотя операция была сложная! Нам очень радостно, что мы живем во времена, когда родители могут находиться с ребенком в реанимации и поддержать, когда тот проснется после наркоза. Сейчас начнется огромный период реабилитации», — рассказал актер в интервью интернет-порталу StarHit.

Instagram @culacoff

По его словам, в гипсе Илье предстоит оставаться довольно долго, позже на несгибающиеся ноги наденут лангеты. Мальчику понадобится помощь эрготерапевта — специалиста, который помогает адаптироваться в новых условиях при ограниченных функциях. Сейчас Евгений и его жена Ольга ищут такого.

«Дома нас уже ждет вертикализатор, на который мы собирали средства с фондом „Доброе сердце“ издательского дома „АиФ“. Хорошо бы, чтобы был поведенческий аналитик ABA, который вместе с нами будет анализировать поведение, проявления и выстраивать взаимодействие. Нам важно не потерять наработанные навыки, а еще приобрести новые. В общем, у нас все в этом смысле продумано, хватало бы денег. К слову, операцию нам сделали бесплатно, по квоте, за что отдельное спасибо государству!» — поделился артист.

Как ранее писал 5-tv.ru, кроме Ильи, у Евгения Кулакова и Ольги Бужор есть еще дочь Ника, которой в этом месяце исполнится три года. А накануне своего 40-летия актер рассказал, как они с женой борются за здоровье сына.