У Олега Янковского может быть еще один сын?

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Рита Цветкова
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В близком кругу покойной актрисы Ирины Цывиной считают, что вдову Евгения Евстигнеева и кинозвезду связывали романтические отношения.

У Олега Янковского может быть еще один сын?

Фото: globallookpress.com /Natalia Shakhanova

Слухи о том, что отцом сына актрисы Ирины Цывиной является известный актер, в очередной раз подтвердились на передаче «Пусть говорят». В эфире журналист Денис Сорокин заявил, что наследник артистки Евгений Благонравов может быть отпрыском Олега Янковского.

«Ты понимаешь, Благонравов тебе не отец и даже не Джордж! Когда я спросил об этом у Ирины Цывиной напрямую, она ответила: „А вот это я расскажу позже!“ Она хотела сказать, но не успела. Но мы все должны знать тайну века», — сказал Сорокин Евгению.

По словам журналиста, и в этом его поддержал создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн, именно на фестивале между актерами вспыхнула страсть, которая могла привести к рождению Евгения. Сама Ирина обходила эту тему и не комментировала сплетни.

Ирина Цывина скончалась в 2019 году в возрасте 55 лет. Сейчас ее сын Евгений и дочь Зинаида спорят из-за трех квартир и дома с участком, принадлежавших звездной матери. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему дети Цывиной не могут договориться и поделить наследство мирно.

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