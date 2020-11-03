У Олега Янковского может быть еще один сын?

Слухи о том, что отцом сына актрисы Ирины Цывиной является известный актер, в очередной раз подтвердились на передаче «Пусть говорят». В эфире журналист Денис Сорокин заявил, что наследник артистки Евгений Благонравов может быть отпрыском Олега Янковского.

«Ты понимаешь, Благонравов тебе не отец и даже не Джордж! Когда я спросил об этом у Ирины Цывиной напрямую, она ответила: „А вот это я расскажу позже!“ Она хотела сказать, но не успела. Но мы все должны знать тайну века», — сказал Сорокин Евгению.

По словам журналиста, и в этом его поддержал создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн, именно на фестивале между актерами вспыхнула страсть, которая могла привести к рождению Евгения. Сама Ирина обходила эту тему и не комментировала сплетни.

Ирина Цывина скончалась в 2019 году в возрасте 55 лет. Сейчас ее сын Евгений и дочь Зинаида спорят из-за трех квартир и дома с участком, принадлежавших звездной матери. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему дети Цывиной не могут договориться и поделить наследство мирно.