Телеведущая Регина Тодоренко показала подписчикам, как поздравила своего мужа певца Влада Топалова с днем рождения. 25 октября певцу исполнилось 35 лет, и Регина придумала отличный подарок, ради которого собрала вместе всю семью. На кулинарном мастер-классе вместе с мамой и папой был сынок Миша, которому в декабре исполнится два года. Пока главный мужчина готовил изысканные блюда, Тодоренко снимала видео, которые опубликовала на своей странице в Instagram.

Instagram @reginatodorenko

«Сегодня были на кулинарном мастер-классе всей семьей! Это отличная традиция надолго войдет в нашу жизнь, Так как мы любим готовить, а еще больше любим есть. В нашем холодильнике всегда есть соус песто, кусок мяса, семга, базилик и на полке — макарошки любых видов и вкусов (из чечевицы, из киноа, из пшеницы, из шпината). А что у вас в холодильнике? P. S. отличный подарок для мужа-папы на День Рождения. Папа готовит, вся семья наедается досыта», — написала Регина.

Фолловеры осыпали пару поздравлениями и добрыми пожеланиями. Им так хотелось выразить радость от наблюдения за жизнью счастливой семьи, что лишь немногие начали честно признаваться, какие продукты у них сейчас в наличии.

«Очень хороший подарок. С днем рождения! Счастья, добра, любви! Пусть всегда Влада окружают добрые хорошие и светлые люди!»

«Какая вы замечательная семья! Очень приятно на Вас смотреть»;

«Регина, смотри, как в этих кадрах твой муж счастлив. Похоже, он не особо любит постановочные фото. Но на этих кадрах он раскрывается от души. Дай бог счастья твоей семье»;

«Вы такие улыбашки классные!!! Счастья вам огромного! Трудоголики, всех вам благ!»

«Обожаю вашу семью! Молодцы!» — отвечали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певец Сергей Лазарев — бывший напарник Топалова по группе «Smash!» — трогательно поздравил друга личным праздником.