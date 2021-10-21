Расстройства личности: как распознать в мужчине психопата

На первых этапах отношений мужчина может пытаться выдавать себя за того, кем не является, пытаться произвести впечатление и выглядеть лучше. Порой, за романтичным образом может скрываться настоящий домашний тиран и психопат. Психологи выделили явные черты, которые могут выдать неуравновешенную личность, и посоветовала держаться от таких партнеров подальше.

Приступы агрессии

Один из самых очевидных и часто встречающихся факторов — это вспышки неконтролируемой агрессии. Она может проявляться к тем, кто заведомо слабее его. Приступы агрессии ходят рука об руку с домашним насилием, а для психопата ничего не стоит ударить даже собственного ребенка.

Холодность

Такое поведение связано с тем, что психопаты лишены эмпатии к окружающим. Они не способны сопереживать, волноваться и заботиться о близких, а также совершенно не испытывают чувства вины.

Зависимости

Такие мужчины чаще других подвержены вредным привычкам. Нередко они страдают алкоголизмом, наркоманией, игроманией и другими зависимостями, которое лишь усугубят уже существующие проблемы в браке с ним.

Повышенная раздражительность

В случае, если что-либо идет не по его плану, такой мужчина впадает в ярость. Его раздражение может вызвать любая мелочь, например, плохо вымытая кружка или грязный подоконник, который вы не успели протереть. Это настоящий домашний тиран.

Жизнь за чужой счет

Такие мужчины склонны паразитировать на окружающих их людях. Обычно это оправдывается «долгим поиском работы» или даже «поиском себя». При этом кормиться за счет мамы или жены на протяжении долгого времени у подобных типов личности не считается зазорным.

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