«Хоть глазком бы взглянуть»: Глафира Тарханова показала редкое фото сына

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Татьяна Меркер
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Звезда сериала «Измены» устроила запоминающийся тематический праздник среднему из своих четырех детей.

Фото, видео: Instagram @glafiratarhanova

Мало кто знает, что актриса Глафира Тарханова, известная зрителю по роли в сериале «Измены», является многодетной матерью четверых мальчиков. Старшему сыну звезды 12 лет, а самому младшему всего три. Тарханова предпочитает не показывать своих детей публике и не выставляет в социальные сети снимков с ними, но решила сделать исключение в честь 8-летия Гордея.

Родители устроили сыну пышный праздник в стиле фильма «Звездные войны», который мальчик очень любит. В своем микроблоге в Instagram актриса украдкой показала виновника торжества в маске, характерной для этого персонажа и тортом в руках.

«Для тех, кто сомневается, что у меня есть дети! Сегодня по случаю дня рождения, мой штурмовик!» — подписала сторис Тарханова.

Instagram @glafiratarhanova

Фанаты, которые не привыкли видеть в аккаунте любимицы фото ее сыновей, были приятно удивлены и поспешили оставить комментарии под последним постом в профиле актрисы.

«На лице маска, а нам хоть бы одним глазком взглянуть…»

«Совсем взрослый пацан уже»

«Настоящий имперский штурмовик», — написали пользователи сети.

Актриса Глафира Тарханова закончила МХАТ и сразу была принята в труппу театра «Сатирикон». Ее карьера в кино началась с фильма «Театральный блюз». А дальше была «Гибель Империи» и «Громовы». Широкую известность Тархановой принесла роль в популярном сериале «Измены».

Актриса уже 16 лет состоит в счастливом браке с коллегой по цеху Алексеем Фадеевым. Глафира подарила мужу четверых наследников. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Дарья Мороз раскрыла секрет новой прически.

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