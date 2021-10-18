Названы пары имен, носителей которых ждет безграничное счастье

Валентин Черников
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Эти половинки идеально подходят друг другу по всем параметрам.

Названы пары имен, носителей которых ждет безграничное счастье

Фото: www.globallookpress.com / Nick White

Главный источник важной информации о человеке − его имя, утверждают специалисты. В числе прочего в нем заложены особенности характер и предпочтения его носителя. Проанализировав их, именологи назвали несколько пар, которым уготовано совместное счастье. Перечень приводит сайт Femmie.ru.

Сергей и Елена

Они оба эмоциональны, нуждаются в сильных чувствах, склонны к творчеству и могут добиться высот в мире искусства. Их привлекает богатый внутренний мир друг друга. Сергей видит рядом с собой нежную и хозяйственную избранницу, которая обустроит семейное гнездо и подарит ему наследников. А Лена — хорошая хозяйка, она создаст уют и порядок в доме.

Многим интернет-пользователям известна история танцора Сергея Полунина и фигуристки Елены Ильиных. Их виртуальный роман быстро перерос в настоящий, поскольку Сергей сразу понял, что Елена − его человек. В этом году звезды стали родителями.

Владимир и Вера

Это серьезные и рациональные натуры, которые отлично дополняют друг друга. Вдумчивому Владимиру нужна практичная женщина, которая станет ему верной подругой. Вера же не витает в облаках и нуждается в рассудительном мужчине, который поможет ей преодолеть все невзгоды.

Одной из самых прочных пар российской эстрады называют Владимира Меньшова и Веру Алентову. Они состоят в браке 58 лет. И хотя в их жизни когда-то произошел четырехлетний перерыв, пара воссоединилась и не пожалела об этом решении.

Михаил и Лариса

Дама с именем Лариса — идеальная пара для решительного и горячего Михаила. Он сложно переживает неудачи и не любит, когда ему перечат. Она же сильная женщина, но мудро уступает первенство в отношениях возлюбленному. Не менее энергичная, но терпеливая Лариса способна мириться с непреклонным нравом Михаила и поддерживать его в трудные периоды.

Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан не раз говорила, что ей приходилось нелегко с мужем. Она терпела его сложный характер и не обращала внимания на слухи о его романах. А актер всегда говорит о супруге лишь хорошее. Пара вместе уже сорок лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что ТОП-3 пар по знаку зодиака, которые обречены на расставание.

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