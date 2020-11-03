Наталья Дрожжина и Михаил Цивин, обвиняемые в мошенничестве с наследством Алексея Баталова, неоднократно «окучивали» пожилых актеров, проникая на мероприятия в среде кинематографистов. Об этом изданию MK.RU рассказал продюсер Марк Рудинштейн. Самым удивительным в этой ситуации было то, что никто из людей мира искусства про эту пару почти ничего не знал.

«Я стал выяснять, кто он. Не поверите, но толком о нем ничего не узнать не удалось. Оказалось, по сути, эту семью никто не знал. Но, тем не менее, все двери для них почему-то были открыты. Говорят, Цивин был вторым помощникам одного депутата», — рассказал продюсер.

Семейная чета умела создать вокруг себя образ людей из круга богемы. Само присутствие на светских мероприятиях, по словам Рудинштейна, давало «входной билет» в эту среду. У тех, кто посещает вечеринки, премии и похороны актеров, не принято спрашивать — а кто это?

«Если люди крутятся среди бомонда, их волей-неволей записывают в богатые. Тем более, они присутствовали на приемах у Михалкова. То, что они не бедствовали, знали многие», — заметил собеседник издания.

Странности вокруг этой пары, по словам продюсера, замечали все, но кто они такие, выяснить никто не мог. Их неоднократно выставляли с закрытых мероприятий, куда они проникали то под видом организаторов, то по фальшивым пригласительным.

«Так как Дрожжина с Цивиным постоянно кочевали из одного мероприятие на другое, все считали, что они представители бомонда и проходки у них спрашивать перестали. Таких людей называют „фуршетоманы“, они любым способом проникали на застолье», — поделился Рудинштейн.

Проникнуть на банкет или похороны, что тоже часто делали супруги, еще полбеды. Наталья Дрожжина умудрилась даже внедриться в Гильдию киноактеров, рассказал продюсер.

«Отсюда и все ее знакомства с актерами, она владела информацией, у кого какая ситуация с квартирами, с деньгами», — пояснил он.

Дело о мошенничестве в отношении Цивина и Дрожжиной было возбуждено в сентябре по заявлению членов семьи Баталова. Через месяц Гитану Леонтенко и ее дочь признали потерпевшими, а супружеской паре предъявили обвинения. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, Баталов под влиянием обвиняемых в конце жизни написал на них доверенность об управлении принадлежащим ему имуществом. Таким образом актер надеялся обеспечить наследством жену и дочь после своей смерти. Однако до адресатов деньги и квадратные метры пока не дошли. Как считают правоохранители, законных наследниц обманным путем лишили доли в четырехкомнатной квартире, мастерской народного артиста СССР, двух квартир и крупной суммы денег. Общий ущерб составил более 36 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отъем наследства Баталова оказался лишь частью мошеннической схемы супругов. Предположительно, Дрожжина и Цивин вели свой «бизнес» по оказанию «помощи» пожилым кинозвездам с 90-х.