Дело об убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова обросло новыми подробностями. Следствие предполагает, что человек, стрелявший в бизнесмена из арбалета, несколькими годами ранее похитил и удерживал взаперти известного адвоката Алексея Завгороднего.

В 2018-м правозащитник пропал из поля зрения родственников и с тех пор выходил с ними на связь лишь по вечерам и только с помощью мессенджера WhatsApp. С родными говорил крайне резко и просил не вторгаться в его личную жизнь. У близких сложилось впечатление, что Завгородний находится в заложниках и говорит под чью-то диктовку.

Эти предположения подтвердились, когда адвокат лишился трех квартир в Москве на общую сумму в два миллиона долларов. У недвижимости сменились владельцы, а сам юрист прописался в сельском поселении Краснодарского края — в том самом, где прежде был прописан подозреваемый в убийстве Маругова Александр Мавриди.

Впоследствии Завгородний смог освободиться из плена «черных риелторов» и сохранить две собственные квартиры в Испании и Хабаровске, которые также чуть не ушли с молотка. Сейчас он дает показания, сообщает «МК». Как считают следователи, этот эпизод выведет их на международную банду, которая специализируется на разбоях и похищениях людей с целью вымогательства.

При этом уточняется, что Мавриди не играл основную роль в банде, а выполнял роль похитителя и стража заложников. А вылазка в дом Маругова — возможно, его личная инициатива в попытке обогатиться. Однако, вероятно, при нападении его планы спутала возлюбленная бизнесмена Сабина Газиева. Испугавшись ее реакции, один из бандитов застрелил Маругова, после чего они были вынуждены скрыться.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-жена Маругова созналась в знакомстве с его предполагаемым убийцей.