Какие продукты помогут укрепить иммунитет в холодное время года

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 123

Гастроэнтеролог Никита Харлов раскрыл секрет, следуя которому можно обезопасить себя даже от коронавируса.

Какие продукты помогут укрепить иммунитет в холодное время года

Фото: Depositphotos

Тема:
Эпидемия коронавируса

Вопреки расхожему мнению, что жиры вреды для организма человека, именно они стимулируют иммунитет и позволяют снизить риск заражения инфекциями, особенно в холодное время года. Такое мнение выразил врач-терапевт и гастроэнтеролог Никита Харлов в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, укреплению защитных функций в принципе способствует правильное питание. Однако к нему можно отнести не только регулярное потребление фруктов и овощей, но и полезных животных жиров. Механизм их действия максимально прост: из данных биологических элементов выстраивается слизистая оболочка — пленка, буквально отталкивающая вирусы извне.

«Самые безопасные, самые полезные — это животные жиры. На них можно готовить и употреблять их в пищу в разумных количествах. На втором месте по безопасности идут Омега-3 жиры. Это тот самый рыбий жир и масло печени трески. Такие жиры тоже безопасные и полезные, но они быстро окисляются, поэтому на них готовить нельзя», — пояснил Никита Харлов.

Гастроэнтеролог также напомнил о существовании гусиного, говяжьего, свиного, медвежьего и бобрового жиров, которые не менее полезных вышеописанных. К «нежелательным» же относятся лишь растительные жиры, а к «запретным» — трансжиры, содержащиеся в фаст-фуде, соусах, выпечке на маргарине, попкорне и других «вредных» продуктах.

Ранее 5-tv.ru рассказал о ТОП-9 полезных привычках, которые наносят непоправимый вред здоровью.

Тема:
Эпидемия коронавируса
5 февр
В Роспотребнадзоре сравнили характер распространения «омикрона» с подъемом гриппа и ОРВИ
5 февр
Ученые выявили у перенесших COVID изменения в мозгу, как при болезни Альцгеймера
4 февр
Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
4 февр
Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в РФ на постоянной основе
4 февр
В России отменят карантин для контактировавших с больными COVID-19
4 февр
От стресса до опасных заболеваний: Что такое мозговой туман и почему он атакует
3 февр
Голь на выдумку хитра: ТОП-5 уловок мошенников в пандемию COVID-19
3 февр
Путин допустил снятие ограничений для контактировавших с больными COVID-19
3 февр
Переплата в 40%: как будут бороться с бешеным ростом цен на ПЦР-тесты
3 февр
Петербуржцы смогут закрывать больничный лист дистанционно
-7° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
76.05
-0.60 87.12
0.56
Алкоголь и психологические проблемы: мужчины с какими именами часто умира...

Последние новости

21:11
Избитому экс-депутату Госдумы Максиму Шингаркину предстоит операция
20:54
Какие продукты помогут укрепить иммунитет в холодное время года
20:39
Алкоголь и психологические проблемы: мужчины с какими именами часто умирают молодыми
20:19
Тело мужчины найдено у железной дороги на юге Москвы
20:07
Звезда «Улиц разбитых фонарей» Селин рассказал о последних годах жизни Бутурлина
19:51
Осталась без бабушки и родителей: как сейчас живет внучка актрисы Назаровой

Сейчас читают

Алкоголь и психологические проблемы: мужчины с какими именами часто умирают молодыми
Как по внешности определить профессию человека и его проблемы со здоровьем
Названы годы рождения людей, которые разбогатеют в 2022-м
Назван простой способ побороть бессонницу за одну минуту

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год