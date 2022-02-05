Какие продукты помогут укрепить иммунитет в холодное время года

Вопреки расхожему мнению, что жиры вреды для организма человека, именно они стимулируют иммунитет и позволяют снизить риск заражения инфекциями, особенно в холодное время года. Такое мнение выразил врач-терапевт и гастроэнтеролог Никита Харлов в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, укреплению защитных функций в принципе способствует правильное питание. Однако к нему можно отнести не только регулярное потребление фруктов и овощей, но и полезных животных жиров. Механизм их действия максимально прост: из данных биологических элементов выстраивается слизистая оболочка — пленка, буквально отталкивающая вирусы извне.

«Самые безопасные, самые полезные — это животные жиры. На них можно готовить и употреблять их в пищу в разумных количествах. На втором месте по безопасности идут Омега-3 жиры. Это тот самый рыбий жир и масло печени трески. Такие жиры тоже безопасные и полезные, но они быстро окисляются, поэтому на них готовить нельзя», — пояснил Никита Харлов.

Гастроэнтеролог также напомнил о существовании гусиного, говяжьего, свиного, медвежьего и бобрового жиров, которые не менее полезных вышеописанных. К «нежелательным» же относятся лишь растительные жиры, а к «запретным» — трансжиры, содержащиеся в фаст-фуде, соусах, выпечке на маргарине, попкорне и других «вредных» продуктах.

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