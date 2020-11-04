«Проклят тысячу раз»: таролог объяснила череду трагедий в семье Владимира Маругова

Громкое убийство бизнесмена Владимира Маругова стало второй трагедией в жизни его бывшей жены Татьяны. Летом 2019 года в аварии погиб сын писательницы и «мясного короля» 23-летний Александр. Череду этих ужасных событий постаралась объяснить таролог Марианна Абравитова.

Она отметила, что на Маругов сам навлек несчастья на свою семью. После смерти миллионера стали вскрываться шокирующие факты его биографии. Коллеги и бывшие партнеры признавались, что он не всегда честно вел свои дела. Бывшая жена сетовала на то, что он ушел к любовнице и оставил их с сыном «без гроша».

«Образ жизни Владимира Маругова был вовсе не праведный. Этот человек шел по головам друзей, близких, родных, коллег. Он всех подставлял, унижал, обирал до нитки, и у многих было желание отомстить ему за себя, за поруганную честь. Множество энергетических стрел летело в его сторону. Он был проклят тысячу раз», — отметила Абравитова.

Специалист уверена, что беспощадный нрав предпринимателя, жестокость и властолюбие погубили не только его самого, а также единственного наследника.

«Над этой семьей висело огромная черная туча проклятий, поэтому ушел из жизни сын Маругова. Он был „слабым звеном“ энергетически не таким мощным. То, что посылалось на отца, зацепило сына», — заявила таролог

Убийство Владимира Маругова на территории его собственного участка Марианна Абравитова объяснила тем, что «чаша переполнилась». Кроме того, судьба могла наказать этого человека еще более жестоко, но «высшие силы решили, что будет так».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в убийстве Владимира Маругова удерживал дома пенсионера.