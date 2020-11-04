Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, известного под сценическим псевдонимом Тарзан, похоже, унаследовал не только мамины музыкальные таланты, но и папин дар провоцировать публику. На своей странице в Instagram 18-летний Архип опубликовал фото, на котором позирует в ярко-красном плюшевом пальто на голое тело.

«Красный цвет — это всегда праздник. Возбуждает тело и чувства. Всех с Днем народного единства!» — поздравил подписчиков молодой человек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ᏗᏒᏦᏂᎥᎮ ᎶᏝᏬᏕᏂᏦᎧ (@grek_grex) 4 Ноя 2020 в 3:55 PST

Поклонники юного дарования, недавно выпустившего свой клип, в восторге от снимка и предрекают сыну звезд успешную карьеру.

«Красивый парень».

«Очень красивый», — восхищаются подписчицы.

«Смотрю и представляю, как Архип продолжает дело отца — работать в Эгоистке», — прокомментировал фото один из пользователей.

На это Архип ответил, что стриптиз-клуб для женщин ему нравится, но ему больше все же в качестве гостя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Архип Глушко отреагировал на скандал вокруг его родителей и измену отца.