«Продолжает дело отца» — Сын Тарзана выложил в сеть провокационное фото
Архип Глушко сфотографировался в красном пальто на голое тело.
Фото: Instagram @grek_grex
Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, известного под сценическим псевдонимом Тарзан, похоже, унаследовал не только мамины музыкальные таланты, но и папин дар провоцировать публику. На своей странице в Instagram 18-летний Архип опубликовал фото, на котором позирует в ярко-красном плюшевом пальто на голое тело.
«Красный цвет — это всегда праздник. Возбуждает тело и чувства. Всех с Днем народного единства!» — поздравил подписчиков молодой человек.
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Поклонники юного дарования, недавно выпустившего свой клип, в восторге от снимка и предрекают сыну звезд успешную карьеру.
«Красивый парень».
«Очень красивый», — восхищаются подписчицы.
«Смотрю и представляю, как Архип продолжает дело отца — работать в Эгоистке», — прокомментировал фото один из пользователей.
На это Архип ответил, что стриптиз-клуб для женщин ему нравится, но ему больше все же в качестве гостя.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Архип Глушко отреагировал на скандал вокруг его родителей и измену отца.
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