Жена Евгения Стычкина оставила новорожденного сына отцу

Супруга Евгения Стычкина — 40-летняя Ольга Сутулова — родила первенца две недели назад. Однако актриса не захотела сидеть с сыном и сразу же приступила к съемкам сериала. Коллеги звезды «Содержанок» восхитились фигурой актрисы и отметили, что беременность и роды сделали ее только краше.

«Материнство ей к лицу!» — в один голос уверяют они.

Известно, что Евгений Стычкин, не только присутствовал при родах, но и сам вызвался сидеть с малышом, пока мама работает. Стычкину не привыкать: у него есть четверо детей от предыдущих браков.

Евгений Стычкин ушел от жены к Ольге Сутуловой. Они познакомились на съемках фильма «Контракт на любовь», между артистами проскочила искра, завязался роман. С 2007 года Стычкин буквально разрывался между двумя женщинами, однако через два года все же развелся. С Ольгой Сутуловой отношения были узаконены только в 2012-м.

Несмотря на адюльтер, актер сумел сохранить теплые отношения с бывшей семьей. Даже коляску для новорожденного Стычкин выбирал со своим средним сыном. Видео этого процесса выкладывала на своей странице в Instagram Ольга Сутулова.

Ранее 5-tv.ru писал, как актер прокомментировал рождение пятого ребенка.