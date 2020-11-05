Почему фанаты «Спартака» обожают песни МакSим и как это спасло репутацию певицы?

В связи с исчезновением певицы МакSим со сцены в прессе появилось множество слухов и версий. Сплетни очень ее огорчали: выискивались подробности романтических отношений, приписывались страшные болезни и другие чудовищные «факты». Но признание спортивных болельщиков и удивительным образом полюбившаяся им песня «Знаешь ли ты» оказали огромное влияние на состояние артистки. В эфире передачи «Судьба человека» МакSим призналась, что эта поддержка помогла справиться с последствиями ДТП, долгой мучительной реабилитацией, а также личными переживаниями.

«Он (уход со сцены — прим.ред.) связан с моей жизнью, последними событиями. Много всего произошло за последние семь лет, и я благодарна судьбе, что случилось именно так. Про меня писали разные статьи. Порой нелепые. Меня очень сильно поддержали спортсмены, которые на матчах поют одну из моих песен. Они прямо рьяно взялись за спасение моей репутации», — сказала она.

Песня «Знаешь ли ты» стала неофициальным гимном болельщиков ФК «Спартак», но почему это произошло, не вполне понимает даже ее автор и исполнительница. Несколько лет назад они пели на матчах хит Афродиты «Валера, Валера», но теперь о нем уже забыли, а главной героиней стала МакSим. Когда она впервые узнала, что ее творение спели на стадионе, смеялась, рассказывала близким. Потом стала замечать представителей фан-клубов команд на своих выступлениях.

«Приходят болельщики разных клубов. Кроме „Спартака“ это „Рубин“, ЦСКА. Каждый раз прямо ждут любимую песню. Поют громче меня. В этом момент я даже микрофон опускаю — просто стою», — говорила она в интервью Eurosport.

Доподлинно до сих пор не известно, почему суровые спортивные фанаты так любят нежную женскую лирику.

По одной из версий самих представителей клуба, 20 апреля 2014 года фан-трибуна «Спартака» подхватила слова «Знаешь ли ты» на выездном матче с «Рубином», когда запись песни включили на Центральном стадионе Казани — было так весело, что теперь это традиция.

По другой версии, болельщики любили в шутку петь «Знаешь ли ты» в барах после матчей, а после появления в сети сотен подобных роликов песня намертво «прицепилась».

По третьей версии, дело в тексте. Фраза: «Я так привыкла жить одним тобой», по некоторым мнениям, пелась фанатами как бы своему клубу. А «вдоль ночных дорог, не жалея ног» они годами ходят на игры своих команд.

Так или иначе, одной официальной причины преданности Максим названо не было. Зато такая мощная поддержка не только подарила певице новый виток популярности, но и помогла справиться с личными трудностями. Уже получается очень красивая история, правда?

Ранее 5-tv.ru рассказывал о судьбе знаменитых спортсменов, которые по завершении карьеры остались без жилья и средств к существованию.