По информации 5-tv.ru, в остановку общественного транспорта на Садовой-Триумфальной улице въехала девушка-водитель, которая недавно получила права.

Судя по опубликованным в Telegram-канале Дептранса Москвы кадрам с записи камер видеонаблюдения, все произошло неожиданно, как для тех кто был на самой остановке, так и для самой автоледи.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как автомобиль стоит в глухой пробке, а потом водитель принимает решение перестроиться на более свободную правую сторону, но что-то идет явно не так. Машина медленно, но верно едет в остановку, на которой находятся не ожидающие беды люди.

По последним данным, пострадали не менее трех человек. Двое из них были на остановке. Один в автомобиле.