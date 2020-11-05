«Папе снова 16»: похудевший Панайотов помолодел на 20 лет

Потеря лишних килограммов преобразила Александра Панайотова до неузнаваемости. Финалист шоу «Народный артист» и «Голос» выложил в Instagram новое фото, на котором словно сбросил 15-20 лет. Мало того, что певец похудел, он сбрил фирменную щетину и гладко зачесал волосы. Отчего стал походить на подростка. К такому выводу пришел и сам вокалист.

«Папе снова 16», — подписал снимок Панайотов.

Instagram @panaiotov

Как уточняет ФАН, в 2003 году, на момент участия в «Народном артисте» Панайотов весил 106 килограммов при росте 190 сантиметров. Тогда зрители отметили голос и харизму восходящей звезды, но не очарование. Позже вес Александра уменьшился на 20 килограммов, что приятно удивило поклонников. Многие из них посчитали, что певец прибегнул к медицинскому вмешательству или даже пристрастился к наркотикам.

Сам Панайотов рассказал, что набрать хорошую форму ему помог спорт, которым прежде он не занимался. Сегодня вокалист доволен собственной фигурой и часто публикует новые селфи в микроблоге. Однако фанаты все еще подозревают, что артист не обошелся без помощи хирургии. Ведь помимо фигуры заметно изменилось его лицо. Сам Александр уверяет, что не прибегал к услугам пластических хирургов.

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