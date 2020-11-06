В УФСИНе заявили о переводе Михаила Ефремова из СИЗО в колонию
Решением Мосгорсуда в аппеляционной инстанции актер приговорен к 7,5 годам колонии за совершение ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
В УФСИНе заявили о переводе Михаила Ефремова из СИЗО в колонию. Об этом сообщает ТАСС.
«Осужденный Ефремов М. О. направлен к месту отбывания наказания», — сообщили информагентству в управлении.
О том, в какую колонию отбыл заслуженный артист РФ пока не сообщается. Согласно статье 75 УПК РФ об месте прибывания администрация СИЗО-5 («Водник»), в котором до настоящего времени находился Ефремов, сообщит одному из его родственников. Кому именно, решит сам актер.
Самые большие неприятности в жизни Михаила Ефремова начались после того, как он поздно вечером 8 июня 2020 года в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своего внедорожника и протаранил в лобовую автомобиль «Лада». Водитель Сергей Захаров, работавший курьером в одной из продуктовых компаний Москвы, утром скончался в больнице от полученных травм.
Суд по уголовному делу, фигурантом которого стал Ефремов, был ярким и красочным. В защитники актер себе выбрал неоднозначного юриста Эльмана Пашаева, который пытался доказать, что актер не сидел за рулем в тот злополучный вечер. Вокруг происходящего было множество шоу и комичных ситуаций.
Сторону пострадавших бесплатно вызвался защищать известный в России юрист Александр Добровинский. Правозащитник изначально заявил, что никаких денег семья Захаровых от актера не возьмет и выставил иск, в котором значилось — «по одному рублю для каждого пострадавшего». Коих было трое — вдова и два брата погибшего. Его сын все же запросил компенсацию и суд впоследствии удовлетворил 800 тысяч рублей.
В итоге решением Пресненского суда Москвы 8 сентября 2020 года был оглашен приговор — деяния Михаила Ефремова доказаны, наказание — восемь лет колонии общего режима.
После этого Михаил Ефремов отказался от Эльмана Пашаева, обвинив его в некомпетентности и в фактически обмане. Вместе с другими юристами он подал аппеляцию. 22 октября 2020 года Мосгорсуд, приняв во внимание выплату компенсации всем четырем пострадавшим по делу, сократил срок наказания до 7,5 лет колонии общего режима.
Теперь единственной надеждой для заслуженного арстиста РФ остается только кассационная жалоба.
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