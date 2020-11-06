Актер Михаил Ефремов этапирован в колонию в Белгородской области

Актер Михаил Ефремов, осужденный за «пьяное ДТП» с летальным исходом в центре Москвы, покинул московское СИЗО-5 «Водник». В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что артиста этапировали в колонию в Белгородской области для дальнейшего отбывания наказания.

«По новым правилам осужденного отправляют недалеко от места жительства при наличии мест в колониях, расположенных поблизости. Это значит, что Ефремова отправят в колонию, расположенную в пределах ЦФО. Если там мест не будет, его отправят в любой другой регион», — прокомментировала член ОНК Москвы Марина Литвинович.

Также Литвинович сообщила, что по приезде в колонию Ефремова отправят на 20-дневный карантин.

«Позже он сможет работать. Вероятно, с учетом его профессии ему дадут должность завклубом или руководителя художественной самодеятельности», — отметила член ОНК.

Ранее сам Ефремов изъявлял желание остаться в хозотряде следственного изолятора на должности разнорабочего. Заслуженный артист отмечал, что там есть клуб, в котором имеются все условия для создания театра и постановки спектаклей развлекательного и воспитательного характера. Говоря о потенциальном месте отбывания наказания, артист подчеркивал, что желал бы отправиться в колонию в Чувашии, так как «оттуда его корни».

ДТП с участием Михаила Ефремова случилось вечером 8 июня. Актер в нетрезвом виде за рулем своего джипа выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. Водитель отечественной машины Сергей Захаров скончался утром следующего дня в больнице. Суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы. Позже апелляционный суд смягчил ему приговор, снизив срок на полгода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Ефремова нашли «тайную» квартиру стоимостью 80 миллионов рублей.