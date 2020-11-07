Случайность? Вот теперь Волочкова показала все

Балерина Анастасия Волочкова сфотографировалась в вызывающе коротком полотенце после сеанса массажа. Снимком дива поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram. Однако впечатление он оставил неоднозначное из-за своей двусмысленности.

Волочкова поблагодарила массажистку по имени Пай за профессионализм, а ее коллег — за радушие».

«Сегодня после репетиции так захотелось массажа», — подписала она фото.

Instagram @volochkova_art

На выложенном скандальной селебрити снимке можно увидеть Волочкову, традиционно демонстрирующую в кадре свои длинные ноги. При этом она обернута лишь крошечным полотенцем.

Больше всего вопросов вызывает то, что выглядывает из-под полотенца. Создается ощущение, что или подписчикам случайно показали то, что скрывает задравшаяся ткань, или это было сделано намеренно. Возможно, речь идет о телесном белье, а быть может, это все же снимок из категории 18+.

Волочкова не дала пользователям сети шанса обсудить это в комментариях, по традиции последних недель закрыв к нему комментарии. Недавно она этого не сделала и очень пожалела. Впрочем, снимок уже разлетелся по сети, где обсуждают, продемонстрировала ли Анастасия больше, чем стоило, или все же нет.

Ранее 5-tv.ru писал, как Волочкова обиделась на хейтеров за критику.