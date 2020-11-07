Бракоразводный процесс с актрисой Кристиной Асмус завершен, а это значит, что звезда Comedy Club Гарик Харламов официально в статусе жениха. Упустить солидного, богатого и знаменитого мужчину было бы довольно глупо, а потому в борьбу за его сердце включились даже знаменитые леди!

Чтобы не прогадать с будущей женой для Харламова его коллеги устроили настоящие соревнования. И, на удивление, быстро нашли ту единственную, которая и поймет, и приласкает, и будет всегда верна. Так, в очередном выпуске Comedy Гарика усадили за круглый стол и устроили смотрины в духе «Давай поженимся!». К слову, ведущая подозрительно походила на ту самую Ларису Гузееву, с которой у юмориста «особые» отношения.

Скриншот из программы «Comedy Club» ТНТ

Пообещав найти достойную пассию, первой «звезда» пригласила в зал актрису Яну Кошкину.

«Я долго думала, кого мне лучше выбрать: молодого и талантливого или старого и богатого. А тут два в одном: талантливый, молодой, богатый старик!» — заявила селебрити и отправилась в «комнату ожидания».

Следующей на сцену вышла звезда Instagram, певица и телеведущая Ольга Бузова. Свое желание «выйти замуж» за «принца» она мотивировала спортивным интересом.

«Дело в том, что я всегда хотела попробовать секс втроем, а с Гариком секс втроем можно осуществить вдвоем. Я с Давой (Давид Манукян — возлюбленный Бузовой — Прим.ред.) поговорила: он не против!» — пояснила Ольга.

Для предполагаемого жениха звезда приготовила два сюрприза: предложила ему жить вместе с собой и Манукяном, а также пообещала каждое утро будить его исполнением собственных хитов вживую. Ничего кроме истерического смеха у Харламова подобные инициативы не вызвали.

«Да что тут происходит? Я думал, нам было хорошо вместе, мы были самой обсуждаемой парой! Что тебе не хватало во мне, Гарик?!» — ворвался с огромным букетом роз на сцену Тимур Батрутдинов, бросил их в лицо «любимому» и скрылся.

Подводя итог, «Гузеева» заметила, что ранее артист ошибался при выборе женщин, поэтому представила ему идеальную кандидатуру на свой вкус. Ею оказалась огромная резиновая «правая рука Харламова».

Скриншот из программы «Comedy Club» ТНТ

«Они познакомились еще в школе, за гаражами. Позже регулярно встречались на уроке алгебры, на задней парте, в застрявшем лифте… Были вместе до первого брака и большую часть второго брака. Гарик, обними свою принцессу!» — промолвила ведущая, удалилась, а счастливый юморист так и остался стоять в объятиях резиновой конечности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как близкий товарищ Гарика Харламова — шоумен Павел Воля — жестко пошутил про бывшую жену юмориста.