«Гарик, обними свою принцессу!» — «Гузеева» нашла Харламову идеальную жену
За сердце обаятельного и привлекательного жениха боролись сразу четыре неординарных претендентки.
Бракоразводный процесс с актрисой Кристиной Асмус завершен, а это значит, что звезда Comedy Club Гарик Харламов официально в статусе жениха. Упустить солидного, богатого и знаменитого мужчину было бы довольно глупо, а потому в борьбу за его сердце включились даже знаменитые леди!
Чтобы не прогадать с будущей женой для Харламова его коллеги устроили настоящие соревнования. И, на удивление, быстро нашли ту единственную, которая и поймет, и приласкает, и будет всегда верна. Так, в очередном выпуске Comedy Гарика усадили за круглый стол и устроили смотрины в духе «Давай поженимся!». К слову, ведущая подозрительно походила на ту самую Ларису Гузееву, с которой у юмориста «особые» отношения.
Пообещав найти достойную пассию, первой «звезда» пригласила в зал актрису Яну Кошкину.
«Я долго думала, кого мне лучше выбрать: молодого и талантливого или старого и богатого. А тут два в одном: талантливый, молодой, богатый старик!» — заявила селебрити и отправилась в «комнату ожидания».
Следующей на сцену вышла звезда Instagram, певица и телеведущая Ольга Бузова. Свое желание «выйти замуж» за «принца» она мотивировала спортивным интересом.
«Дело в том, что я всегда хотела попробовать секс втроем, а с Гариком секс втроем можно осуществить вдвоем. Я с Давой (Давид Манукян — возлюбленный Бузовой — Прим.ред.) поговорила: он не против!» — пояснила Ольга.
Для предполагаемого жениха звезда приготовила два сюрприза: предложила ему жить вместе с собой и Манукяном, а также пообещала каждое утро будить его исполнением собственных хитов вживую. Ничего кроме истерического смеха у Харламова подобные инициативы не вызвали.
«Да что тут происходит? Я думал, нам было хорошо вместе, мы были самой обсуждаемой парой! Что тебе не хватало во мне, Гарик?!» — ворвался с огромным букетом роз на сцену Тимур Батрутдинов, бросил их в лицо «любимому» и скрылся.
Подводя итог, «Гузеева» заметила, что ранее артист ошибался при выборе женщин, поэтому представила ему идеальную кандидатуру на свой вкус. Ею оказалась огромная резиновая «правая рука Харламова».
«Они познакомились еще в школе, за гаражами. Позже регулярно встречались на уроке алгебры, на задней парте, в застрявшем лифте… Были вместе до первого брака и большую часть второго брака. Гарик, обними свою принцессу!» — промолвила ведущая, удалилась, а счастливый юморист так и остался стоять в объятиях резиновой конечности.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как близкий товарищ Гарика Харламова — шоумен Павел Воля — жестко пошутил про бывшую жену юмориста.
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