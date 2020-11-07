Как жена Ефремова отреагировала на его перевод в колонию?

Весть об этапировании Михаила Ефремова в колонию в одном из регионов России стала громом среди ясного неба для его супруги Софьи Кругликовой. Об этом сайту KP.RU рассказали друзья семьи актера и его адвокаты. Жена артиста не может поверить в случившееся, ведь еще недавно речь шла о том, чтобы Ефремов остался отбывать весь срок в столице.

«Для Сони это стало крахом всех надежд, просто гром среди ясного неба. Она на валерьянке, плачет. Ведь семью об этом даже никто не предупредил — для них это стало жутким сюрпризом…» — рассказал источник.

Адвокат Владимир Васильев также сообщил, что местонахождение Ефремова останется неизвестным как минимум до понедельника. Защиту актера также удивило скоропалительное решение руководства СИЗО отправить осужденного по этапу.

«Хотя в последнее время бывает, что подзащитный еще не успел получить „законку“, а уже отбыл в регион. Возможно, это связано с желанием разгрузить СИЗО…» — предположил адвокат.

ДТП с участием Михаила Ефремова случилось вечером 8 июня. Актер в нетрезвом виде за рулем своего джипа выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. Водитель отечественной машины Сергей Захаров скончался утром следующего дня в больнице. Суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы. Позже апелляционный суд смягчил ему приговор, снизив срок на полгода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в ОНК прокомментировали перевод Ефремова в колонию.