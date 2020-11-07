От скромных домиков до особняков: стало известно, как выглядят особняки российских знаменитостей в Юрмале — видео

|
Алина Потёмкина
1 024

Далеко не всем звездам дома на балтийском взморье доставляют радость.

Фото, видео: ТАСС / Рюмин Александр

Не секрет, что многие представители отечественного шоу-бизнеса владеют недвижимостью за рубежом. Латвийское издание Baltijas Balss опубликовало кадры, на которых можно рассмотреть, как живут на берегу Юрмалы медийные личности из России.

Привлекательность домов в Латвии объяснить легко. Вместе с участком земли или уже готовым жильем покупателю выдается вид на жительство, а вместе с ним и безвизовый въезд в республику. Однако, не все звезды счастливы от того, что им перепал кусок земли в этом райском уголке. Олег Газманов купил дом, и теперь не может даже в него приехать — власти Латвии запретили ему въезд на территорию страны сроком на шесть лет. Продать недвижимость он тоже не может — слишком невыгодно, она сильно упала в цене.

Владеет шикарной виллой в Юрмале и российский олигарх Алишер Усманов. Он купил ее для своей супруги Ирины в 2014 году за четыре миллиона евро. По данным издания, дачу за еще более высокую цену приобрел на сказочном берегу и король российской поп-музыки Филипп Киркоров: он отдал за дом четыре с половиной миллиона евро. Но владение такой большой недвижимостью оказалось слишком расходным и вскоре певец ее продал.

Был симпатичный дом в Латвии и у экс-владельца крупнейшего банка республики, россиянина Владимира Антонова. Он был куплен в 2006 году за три миллиона евро. Но в 2011 году имущество пришлось конфисковать и продать с аукциона, а сам хозяин пошел по этапу по делу о хищении.

Землю, а не дом купил в Юрмале российский шоумен Сергей Светлаков. Он построил на ней жилище сам, своими руками. Стоимость участка он тщательно скрывает. Зато соседи о нем отзываются тепло — говорят, простой человек, без понтов. Закупается в местном магазине, отдыхает в доме с семьей, не доставляет никаких проблем.

Еще один владелец недвижимости в Латвии, оказавшийся за решеткой — Михаил Ефремов. За участок и два деревянных дома он заплатил 250 тысяч евро. Про него соседи говорят: хороший человек, а когда не пьет, так идеальный. Но вот воспользоваться своим жилищем, похоже, ему придется нескоро — по делу о «пьяном» ДТП актер получил семь с половиной лет колонии.

Также владеют домами в Латвии Геннадий Хазанов, Антон Табаков, Валерий Сюткин, Леонид Агутин, Андрей Макаревич и другие звезды российского шоу-бизнеса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как коронавирус лишает российских знаменитостей недвижимости за рубежом.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
77.19
-1.27 91.35
-0.77
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 ноября

Последние новости

3:37
«Вела себя странно»: машины Анну Старшенбаум остановила полиция
2:36
Перемен к лучшему не будет: Слуцкий об отношении США к РФ при победе Байдена
2:00
«Отказываюсь в это верить»: Екатерина Диденко узнала, что беременна
1:34
Ребенок чудом выжил в кровавой расправе в Подмосковье
1:01
Что можно и категорически нельзя делать 8 ноября в Дмитриев день
0:50
«Чуть до драки не дошло»: Карпович пыталась увести Ягудина от Тотьмяниной

Сейчас читают

От скромных домиков до особняков: стало известно, как выглядят особняки российских знаменитостей в Юрмале — видео
Чем известен погибший в авиакатастрофе ведущий «ДНК» и «Звезды сошлись»?
Момент падения самолета с телеведущим Колтовым попал на видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Стали известны первые предварительные итоги выборов в США