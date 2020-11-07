Не секрет, что многие представители отечественного шоу-бизнеса владеют недвижимостью за рубежом. Латвийское издание Baltijas Balss опубликовало кадры, на которых можно рассмотреть, как живут на берегу Юрмалы медийные личности из России.

Привлекательность домов в Латвии объяснить легко. Вместе с участком земли или уже готовым жильем покупателю выдается вид на жительство, а вместе с ним и безвизовый въезд в республику. Однако, не все звезды счастливы от того, что им перепал кусок земли в этом райском уголке. Олег Газманов купил дом, и теперь не может даже в него приехать — власти Латвии запретили ему въезд на территорию страны сроком на шесть лет. Продать недвижимость он тоже не может — слишком невыгодно, она сильно упала в цене.

Владеет шикарной виллой в Юрмале и российский олигарх Алишер Усманов. Он купил ее для своей супруги Ирины в 2014 году за четыре миллиона евро. По данным издания, дачу за еще более высокую цену приобрел на сказочном берегу и король российской поп-музыки Филипп Киркоров: он отдал за дом четыре с половиной миллиона евро. Но владение такой большой недвижимостью оказалось слишком расходным и вскоре певец ее продал.

Был симпатичный дом в Латвии и у экс-владельца крупнейшего банка республики, россиянина Владимира Антонова. Он был куплен в 2006 году за три миллиона евро. Но в 2011 году имущество пришлось конфисковать и продать с аукциона, а сам хозяин пошел по этапу по делу о хищении.

Землю, а не дом купил в Юрмале российский шоумен Сергей Светлаков. Он построил на ней жилище сам, своими руками. Стоимость участка он тщательно скрывает. Зато соседи о нем отзываются тепло — говорят, простой человек, без понтов. Закупается в местном магазине, отдыхает в доме с семьей, не доставляет никаких проблем.

Еще один владелец недвижимости в Латвии, оказавшийся за решеткой — Михаил Ефремов. За участок и два деревянных дома он заплатил 250 тысяч евро. Про него соседи говорят: хороший человек, а когда не пьет, так идеальный. Но вот воспользоваться своим жилищем, похоже, ему придется нескоро — по делу о «пьяном» ДТП актер получил семь с половиной лет колонии.

Также владеют домами в Латвии Геннадий Хазанов, Антон Табаков, Валерий Сюткин, Леонид Агутин, Андрей Макаревич и другие звезды российского шоу-бизнеса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как коронавирус лишает российских знаменитостей недвижимости за рубежом.