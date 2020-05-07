Пандемия COVID-19 оставила артистов без доходов, а также спровоцировала резкий рост налогов.

Российские звезды лишатся заграничной недвижимости из-за коронавируса

Фото: www.globallookpress.com /Norbert Eisele-Hein

Тема:
Эпидемия коронавируса

Звезды российского шоу-бизнеса массово продают свою заграничную недвижимость из-за роста налогов и отсутствия заработков на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказал продюсер Андрей Разин.

«Раньше многие мечтали старость встретить в Майами, но сейчас осознали: кости надо бросать в России. Все бегут к нам. Вы сейчас увидите полное переселение наших звезд оттуда — сюда. <…> Сейчас рухнули ВВП, экономика капитализма, в скором времени пойдут в бой налоги на имущество. А наши артисты нахапали по несколько квартир! И в Лас-Вегасе по три-четыре вложения в недвижимость делали», — цитирует продюсера «Московский комсомолец».

Разин рассказал, что заграничная недвижимость есть у Юрия Шатунова, Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Аллы Пугачевой и многих других российских звезд. Он признался, что сам имеет в Лас-Вегасе огромный дом — общей площадью около одной тысячи квадратных метров. Теперь за него придется платить 89 тысяч долларов в год налогами, а раньше — только 44 тысячи.

«Кто из звезд готов такие деньги отдавать? У меня бизнес есть, который сможет покрыть налоги. А у остальных?! <…> Вся их недвижимость за рубежом под огромным ударом, я не удивлюсь, если у них дома просто отберут и раздадут бедным. Распродают сейчас все, но там это никому не нужно», — подытожил продюсер.

Как сообщал 5-tv.ru, Андрей Разин предрекал российским знаменитостям разорение еще 10 апреля. Он объяснял, что коронавирус привел к большим убыткам в сфере развлечений, поэтому знаменитостям придется продавать не только зарубежную недвижимость, но и личные вещи.

В тяжелой финансовой ситуации в конце апреля признался певец Александр Серов. Он рассказывал, что «идет в страшный минус», поскольку доходов нет, а зарплату музыкантам и обслуживающему персоналу нужно платить. По мнению артиста, еще хуже дела обстоят у Филиппа Киркорова, который «содержит целую армию обслуживающего персонала».

На нехватку денег из-за пандемии также жаловались музыканты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин, народный артист РФ Иван Краско и другие отечественные звезды.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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