«Вела себя странно»: машины Анну Старшенбаум остановила полиция

Анна Старшенбаум поделилась случившейся с ней историей, которая могла закончиться для девушки серьезными проблемами. Актриса, известная по сериалам «Психологини» и «Московские тайны», возвращалась на машине с очередных съемок, когда ее остановили сотрудники ГИБДД и попросили предъявить документы.

«И я понимаю, что я себя веду очень странно. Он мне прямо фонариком в глаза, в зрачки светит и говорит: «С вами все в порядке?» — рассказывает Старшенбаум в ролике на своей странице в Instagram.

Instagram @starshenbaum_anna

По словам Анны, она действительно выглядела подозрительно. Свое состояние она объясняет тем, что весь день снималась и ничего не ела — только пила много кофе, что и повлияло негативным образом на ее поведение. Все это актриса и объяснила полицейским, которые, к счастью отнеслись к ее проблемам с пониманием и быстро отпустили. Старшенбаум также призналась, что не в первый раз оказывается под подозрением из-за своей увлеченности работой.

«Мне часто говорят: „Ты что? Ты что-то принимаешь? Противозаконное?“ Нет, я просто очень завожусь, когда работаю, и выгляжу реально необычно немножко. Но я ничего не употребляю. Никогда», — заявила актриса.

И это не единственная неприятность, которая случается с Анной на уходящей неделе. На днях, как рассказывал 5-tv.ru, вышла в эфир программа «Судьба человека» с участием Старшенбаум. Борис Корчевников, по словам актрисы, так исказил ее рассказ, что с ней перестала общаться мама.