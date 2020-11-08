«Вела себя странно»: машины Анну Старшенбаум остановила полиция

|
Светлана Александрова
1 005

Поведение возвращавшейся со съемок актрисы показалось подозрительным инспекторам ГИБДД.

Фото, видео: Instagram @starshenbaum_anna

Анна Старшенбаум поделилась случившейся с ней историей, которая могла закончиться для девушки серьезными проблемами. Актриса, известная по сериалам «Психологини» и «Московские тайны», возвращалась на машине с очередных съемок, когда ее остановили сотрудники ГИБДД и попросили предъявить документы.

«И я понимаю, что я себя веду очень странно. Он мне прямо фонариком в глаза, в зрачки светит и говорит: «С вами все в порядке?» — рассказывает Старшенбаум в ролике на своей странице в Instagram.

Instagram @starshenbaum_anna

По словам Анны, она действительно выглядела подозрительно. Свое состояние она объясняет тем, что весь день снималась и ничего не ела — только пила много кофе, что и повлияло негативным образом на ее поведение. Все это актриса и объяснила полицейским, которые, к счастью отнеслись к ее проблемам с пониманием и быстро отпустили. Старшенбаум также призналась, что не в первый раз оказывается под подозрением из-за своей увлеченности работой.

«Мне часто говорят: „Ты что? Ты что-то принимаешь? Противозаконное?“ Нет, я просто очень завожусь, когда работаю, и выгляжу реально необычно немножко. Но я ничего не употребляю. Никогда», — заявила актриса.

И это не единственная неприятность, которая случается с Анной на уходящей неделе. На днях, как рассказывал 5-tv.ru, вышла в эфир программа «Судьба человека» с участием Старшенбаум. Борис Корчевников, по словам актрисы, так исказил ее рассказ, что с ней перестала общаться мама.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
77.19
-1.27 91.35
-0.77
🧙‍♀ Гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

18:32
Мальтийский орден выбрал нового временного главу. Чем известна эта организация?
18:18
Как в России прошел День народного единства
18:04
Супруга Трампа хочет подать на развод после президентских выборов
17:49
Российские хоккеисты стали чемпионами Кубка Карьяла
17:33
ТОП-5 скандалов с участием звезды «Зенита» и Сборной России Артема Дзюбы
17:12
«Виктор Черномырдин» готов к ледовым испытаниям на Северном морском пути

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака
«Она попросила»: Дрожжина сказала, что вдова Баталова сама настояла на сделке
Видео: новые подробности нападения подростка с ножом на семью в Петербурге

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Стали известны первые предварительные итоги выборов в США