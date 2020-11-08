Максим Галкин признался, что живет со многими женщинами

Максим Галкин крайне редко делится подробностями своей семейной жизни с Аллой Пугачевой, хотя и регулярно публикует в соцсетях совместные фото и видео со знаменитой певицей. Однако в последнем выпуске своего шоу «Сегодня вечером», в котором приняли участие Борис Грачевский, Дмитрий Дибров, Константин Ивлев и другие известные персоны, решившиеся вступить в «неравный бак» с большой разницей в возрасте, юморист неожиданно нарушил молчание и рассказал некоторые детали. Например, признался, что вынужден жить не с одной Аллой Борисовной.

«Я определить возраст своей жены не могу… Алла может быть сегодня пенсионеркой, завтра она 18-летняя девочка, послезавтра она роковая дама. Поэтому мне не скучно. Я живу со многими женщинами, и все это под одной фамилией Пугачева», — рассказал Галкин он.

По его словам, с появлением в его жизни Примадонны, мысли «пойти налево» не приходят ему в голову, секрет такой супружеской верности предельно прост.

«Не до этого, там у меня такая панорама!» — утверждает артист.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились девять лет назад. Юморист стал пятым мужем певицы. Сейчас ему 44 года, Примадонне 71. В 2013 году с помощью суррогатной матери у пары родились очаровательные двойняшки Лиза и Гарри. И хотя время от времени появляются слухи, что звездная семья находится на грани распада, каждый раз они не находят подтверждения.

Недавно 5–tv.ru рассказывал, как прокомментировала сплетни об изменах Галкина таролог Таис Фиолетова.