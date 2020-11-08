Убитая в Подмосковье была доцентом в университете Плеханова

Доцент университета имени Плеханова в Москве оказалась одной из жертв жестокого убийства в садовом товариществе Солнечногорского района Подмосковья. Ранее там были найдены тела двух женщин со следами колото-резаных ран, а также тяжело раненая шестилетняя девочка.

Как оказалось, одна из убитых — заместитель декана факультета маркетинга по международному сотрудничеству, доцент кафедры предпринимательства и логистики в РЭУ имени Плеханова Виктория Борковская 1973 года рождения. Второй убитой была ее мать 1953 года рождения, а вот дочери удалось выжить — малышка была госпитализирована.

В прошлом Виктория много преподавала в Московском Государственном строительном университете. Студенты отзывались о ней восторженно.

«Отличный преподаватель! На занятиях всегда было интересно, преподаваемый материал был современным и практико-ориентированным»

«Она разбирается в теме и отлично объясняет, Виктория опытный профессионал со знаниями во многих областях»;

«Превосходный педагог и профессионал своего дела!»;

«Всегда идет навстречу студенту!» — писали они на нескольких языках.

К резне может быть причастен работавший в семье мигрант — 26-летний уроженец Таджикистана. Мотивы преступления еще устанавливаются. Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московской области сообщили в РИА Новости. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

«Прокуратура Московской области взяла на особый контроль расследование уголовного дела, — рассказали в ведомстве. — По предварительным данным, к совершению преступления причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, работавший в доме у потерпевших».

После случившегося в Подмосковье собираются провести поверку на предмет исполнения миграционного законодательства. На месте происшествия побывали прокурор Солнечногорска Артем Шишов и исполняющий обязанности прокурора Московской области Андрей Ганцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что маньяк в Подмосковье жестоко убил бомжа — изрезал его ножом и отрезал половой орган.