Убитая в Подмосковье была доцентом в университете Плеханова
В кровавой бойне чудом выжила маленькая девочка.
Фото: Facebook @Виктория Борковская
Доцент университета имени Плеханова в Москве оказалась одной из жертв жестокого убийства в садовом товариществе Солнечногорского района Подмосковья. Ранее там были найдены тела двух женщин со следами колото-резаных ран, а также тяжело раненая шестилетняя девочка.
Как оказалось, одна из убитых — заместитель декана факультета маркетинга по международному сотрудничеству, доцент кафедры предпринимательства и логистики в РЭУ имени Плеханова Виктория Борковская 1973 года рождения. Второй убитой была ее мать 1953 года рождения, а вот дочери удалось выжить — малышка была госпитализирована.
В прошлом Виктория много преподавала в Московском Государственном строительном университете. Студенты отзывались о ней восторженно.
«Отличный преподаватель! На занятиях всегда было интересно, преподаваемый материал был современным и практико-ориентированным»
«Она разбирается в теме и отлично объясняет, Виктория опытный профессионал со знаниями во многих областях»;
«Превосходный педагог и профессионал своего дела!»;
«Всегда идет навстречу студенту!» — писали они на нескольких языках.
К резне может быть причастен работавший в семье мигрант — 26-летний уроженец Таджикистана. Мотивы преступления еще устанавливаются. Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московской области сообщили в РИА Новости. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
«Прокуратура Московской области взяла на особый контроль расследование уголовного дела, — рассказали в ведомстве. — По предварительным данным, к совершению преступления причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, работавший в доме у потерпевших».
После случившегося в Подмосковье собираются провести поверку на предмет исполнения миграционного законодательства. На месте происшествия побывали прокурор Солнечногорска Артем Шишов и исполняющий обязанности прокурора Московской области Андрей Ганцев.
Ранее 5-tv.ru писал, что маньяк в Подмосковье жестоко убил бомжа — изрезал его ножом и отрезал половой орган.
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