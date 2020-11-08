Нежный муж и жесткий худрук: что известно об отношениях Меньшикова с женщинами?

Народный артист России и художественный руководитель театра имени Марии Ермоловой Олег Меньшиков сегодня отмечает свой 60-й день рождения. Знаменитым актером он стал очень быстро — в течение нескольких лет он заслужил возможность самому выбирать только те роли, на которые отзывалось его сердце. Невероятная популярность не оставляет его и сейчас.

Множество ярких ролей рождает вопрос — каков он на самом деле? Очаровательный повеса Костик из «Покровских ворот», или верный и любящий Алексей Головин из картины «Восток-Запад», способный на все ради единственной любви? Истории из его жизни не дают однозначного ответа.

Олег Меньшиков, несмотря на то, что, как сам говорит, никогда не был одинок, женился лишь однажды — в 2005 году. И сегодня вместе с личным праздником у его семьи 15 годовщина свадьбы. Свою избранницу Анастасию, которая на 23 года младше супруга, он встретил, по одной из версий, в День святого Валентина 14 февраля, а уже летом, в ее день рождения сделал предложение. По другой версии, они оказались в соседних креслах на концерте Михаила Жванецкого.

ТАСС / Антон Новодережкин

Мечтавшая стать актрисой девушка пожертвовала карьерой ради мужа, но, несмотря на трудности привыкания друг у другу и нереализованные амбиции, пара построила крепкую и любящую семью. Как пишет Starhit.ru, Олег Евгеньевич называет встречу с Анастасией ключевым событием в его жизни.

Не без жертв обошлась и его многолетняя дружба с Татьяной Догилевой. Меньшиков даже стал крестным отцом ее дочери, но после скандала с увольнением из театра им. Ермоловой, Догилева «уволила» и его с почетной должности друга семьи. Так случилось, что когда-то работавшие вместе в театре друзья пошли разными путями: Меньшиков много играл в кино, у Догилевой был застой на сцене, как она предполагала, из-за интриг ее коллег.

Кадр из фильма "Восток-Запад" (1999 г.) реж. Р. Варнье

Когда Олег Евгеньевич занял пост худрука, она надеялась, что, наконец, получит роли, которых так давно ждала. Но в ответ получила рекомендацию уйти по собственному желанию. Как сказал сам актер на одной из пресс-конференций: крайне неприлично в течение 20 лет получать зарплату и при этом вообще не выходить на сцену. Обида на друга была такой сильной, что Татьяна Анатольевна тут же написала заявление и навсегда прекратила общение с близким когда-то человеком.

Так романтичный Меньшиков показал, что в работе он умеет принимать жесткие решения, четко делит профессиональное и личное.

Сегодня, в день своего юбилея, актер в очередной раз поразил поклонников загадочностью своей натуры. Он никого не пригласил отпраздновать день рождения или годовщину свадьбы — попросту исчез. В театре сообщили об отмене всех его спектаклей до конца месяца из-за состояния здоровья.

В связи с этими вестями фанаты и журналисты стали строить догадки об истинных причинах — среди версий были нервный срыв, алкогольный запой, тяжелое состояние из-за коронавирусной инфекции. Однако достоверно никто не знает, куда и насколько пропал любимый россиянами артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандале с прессой, который устроил Меньшиков на церемонии прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым.