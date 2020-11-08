«Она попросила»: Дрожжина сказала, что вдова Баталова сама настояла на сделке

Актриса Наталия Дрожжина, подозреваемая в мошенничестве с имуществом семьи покойного актера Алексея Баталова, сделала громкое заявление. По ее словам, автором идеи сделки с недвижимостью была сама Гитана Леонтенко — 85-летняя вдова покойного.

Сейчас Дрожжину и ее мужа-юриста Михаила Цивина обвиняют в мошенничестве. В результате оформления доверенности на управление имуществом Баталовых в их руки попали их квартиры, доля в квартире в Доме на набережной и мастерская великого актера. Также они получили доступ к счетам семьи, откуда пропали все деньги, семейным ценностям и бумагам. Но Дрожжина готова это оспорить, сообщил НТВ.

Автором идеи якобы была сама Леонтенко.

«Гитана Аркадьевна себя стала плохо чувствовать. А что вы хотите — 85 лет, — рассказала Дрожжина. — Попала в ЦКБ в реанимацию с сердечным приступом. Когда она возвращается, она понимает, что если в следующий раз она так уедет, на кого же останется Маша?»

По ее заверениям, доверить судьбу 52-летней дочери-инвалида вдова Баталова решила семейной паре Дрожжиной и Цивина. Попросила оформить договор пожизненной ренты, лишь бы деньги и недвижимость не достались ее падчерице «Надьке».

«Надежда Алексеевна — единственная родственница. И вот эта Надежда Алексеевна может открыть дверь и сказать: до свидания, я Баталова, а вы кто такие тут ходите?» — пояснила Дрожжина.

Это не совпадает со словами самой Надежды Баталовой. Когда стало известно о мошенничестве с имуществом ее отца, парочка обещала вернуть все, но только ей, а не вдове Баталова. И Надежда подтвердила, что поддерживает отношения с родственницами, готова им помочь.

www.globallookpress / Anatoly Lomohov

Дрожжина заявила, что по договору ренты она не могла по закону распоряжаться имуществом. То есть перевод квартир на другое имя, продажа, сдача в аренду — все шло через вдову.

«Ни сдать. Ни продать. Ни заложить. Я с ним не имею права делать ничего», — заявила Дрожжина.

При этом Цивин сам утверждал, что юридически «все» принадлежит Наталии, которая сделала ремонт в бывшей мастерской актера и сдала ее под офис. Якобы получить все Дрожжина сможет только в случае смерти Марии Баталовой.

С такой версией не согласны сами пострадавшие. Они винят Цивина и Дрожжину в манипуляции, обмане при подписании бумаг и мошенничестве. Выяснилось, что юрист уже более 20 лет промышляет подобным и давно ведет базу данных на пожилых актеров. Пара не пропускала ни одних поминок и похорон, особенно если покойный был одиноким.

После огласки дело взял под контроль режиссер Никита Михалков. Он пригласил вести дело адвоката Павла Астахова. Благодаря его усилиям уже удалось предъявить обвинения паре, вернуть архив Анны Ахматовой, украденный из квартиры семьи.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдове и дочери Баталова не хватает денег даже на еду. При этом они отказались идти на мировую с обвиняемыми в афере с их имуществом.