Чудом оставшаяся в живых после кровавой бойни на «вписке» в одной из квартир в Екатеринбурге школьница в интервью МИЦ «Известия» рассказала подробности инцидента. По словам девочки, ее подруга нашла в социальной сети объявление с приглашением создать компанию. Его автором был хозяин жилища, который впоследствии учинил расправу над гостями.

Несовершеннолетние девочки с тремя мужчинами поехали на автомобиле в гости, не имея ни малейшего представления о том, что вскоре одна из них погибнет, а другая будет тяжело ранена. Изначально новоиспеченные «друзья» показались школьницам вполне адекватными людьми.

«В разговоре они были адекватные. Никаких намеков, ничего подобного не было. Кто-то говорил, где работает, а мы о наших случаях из жизни рассказывали. Мы не обговаривали возраст, они не спрашивали. <…> Дмитрий — хозяин квартиры был скрытным. Вставлял иногда понятные только для него шутки. Подумали, что замкнутый и молчаливый. <…> На машине забрал Дмитрий вместе с друзьями. Мы вшестером доехали до его квартиры. Там при нас вообще никто не пил», — вспоминает страшные события девочка.

В определенный момент посреди ночи хозяин жилища вошел в комнату и открыл огонь из «Сайги». Первыми жертвами стали подруга выжившей и приятель злоумышленника.

«Видимо решил в ряд всех положить, сложилось так, что Полина сидела первая. Мы втроем сидели — я, Полина и Антон в одной комнате, Вика с Олегом на кухне. <…> На меня упал Антон. Фонтан крови и мозгов полетел на меня. Я вся лежала в крови и мозгах. Два раза выстрелил, на кухню пошел. На этом все пока что прекратилось. Потом я услышала еще один выстрел и подумала, что он кого-то не добил и решил добить», — сказала школьница.

Девочка отмечает, что до приезда полиции не знала о судьбе других пострадавших и самого Дмитрия. Позднее она узнала, что ее раненая подруга с кухни доползла в ванную комнату. О том, что хозяин «вписки» свел счеты с жизнью, школьница узнала, когда ее выводили из квартиры полицейские.

«До последнего не знала, что он совершил самоубийство. <…> Увидела труп, лежащий на полу. Когда приехала полиция, я соскочила, молча взяла вещи и убежала», — заключила девочка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выжившая в кровавой вечеринке в Екатеринбурге рассказала о стрелке.