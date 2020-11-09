«Жаль, но сам виноват»: Милонов о невызове Дзюбы в сборную после секс-скандала

Футболисты в России не являются людьми, на чей морально-нравственный облик можно равняться, однако отстранение Артема Дзюбы от игр в составе сборной страны после скандала с видео его мастурбации — верное решение. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал депутат Госдумы Виталий Милонов. При этом он добавил, что испытывает сочувствие к игроку «Зенита», хоть тот отчасти и сам виноват в сложившейся ситуации.

«Морально-нравственные качества футболистов… Люди, которые получают столько денег, точно не могут быть моральными и нравственными. Были бы такими, отдавали бы деньги на благотворительность. Причем существенную часть, а не покупали бы себе золотые Bentley. Но, конечно, поэтому и было принято решение отстранить от игры в сборной страны. Все-таки это не коммерческий клуб, это люди, которые выступают, это наша гордость. Они должны следить за определенным обликом. Но это трагичная ситуация, в которой мне искренне очень жаль Дзюбу, который сам виноват, что такие видео снимает, но не виноват, что его вскрыли», — сказал Милонов.

Найти и предоставить в распоряжение нападающего петербургской команды тех, кто слил скандальное видео, было бы верным решением, добавил парламентарий. Он напомнил, что неприкосновенность личной жизни в нашей стране гарантируется Конституцией, и этот закон распространяется на всех — и знаменитостей, и обычных граждан.

«Конечно же, надо помнить всем людям публичным, тем, к кому приковано повышенное внимание, что частная жизнь — это частная жизнь. Никто ее не отнимает. Но все-таки есть какие-то вещи, которые мы относим к частной жизни, а есть те, которые достаточно странно выглядят. Особенно в контексте того, что человек еще это и сам снимает. Тут главное — обратить внимание на тех, кто это опубликовал. Найти негодяев и отдать Дзюбе. Отдать и через час забрать их тушки. Ну, потому что так нельзя. Есть право на частную жизнь, на ее неприкосновенность. Это конституционное право, кстати», — напомнил Милонов.

В завершение он призвал общественность поскорее поставить точку в этой истории и больше не поднимать этот вопрос. Между тем, в сети пока и не думают униматься и вовсю обсуждают нашумевший скандал с публикацией интимного видео Дзюбы. Как писал ранее 5-tv.ru, в поддержку знаменитого футболиста высказались Светлана Лобода и Ирина Хакамада.