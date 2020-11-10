В паре Алибасова и Шукшиной продолжают кипеть страсти! Бари интригует поклонников пикантными видео с молодой красоткой. А Лидия Николаевна, по сообщениям прессы, завела новый роман. Что на самом деле происходит в жизни продюсера и актрисы? И состоится ли обещанный развод? Обо всем этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У меня такое впечатление, что он от кого-то зависит. Не знаю от кого», — считает Лидия Николаевна.

Алибасов и Шукшина уже полгода выясняют отношения. Они делили квартиру, обвиняли друг друга в предательстве, подавали на развод, мирились и снова ругались. Но теперь история приобрела неожиданный поворот. В ней появились новые действующие лица.

«Одним словом я могу это описать — жизнь похожа на праздник. Со мной всегда праздник», — рассказала Виктория Полторацкая, помощница Бари Алибасова.

С недавних пор на странице Алибасова все чаще появляется одна и та же девушка. Она делает Бари массаж и танцует перед ним эротические танцы.

Алибасов явно наслаждается обществом юной спутницы. И уже строит планы на совместное будущее. Правда, в свойственной ему манере.

«Когда я умру, ляжешь со мной рядом?» — спросил Бари Алибасов ассистентку Викторию.

Девушка отвечает взаимностью. Она уверена: их встречи влияют на 73-летнего продюсера положительно.

«Я думаю, что вы видели у него цветущий вид, он помолодел на десять лет как минимум», — заявила Полторацкая.

Но как же Лидия Николаевна? Неужели Бари решил оставить жену ради молодой танцовщицы?

«Она внешне яркая и обаятельная, можно было бы и трахнуть», — разоткровенничался музыкант.

Алибасов уверяет: его мужской энергии хватит на всех!

«У женщин одна яйцеклетка в месяц, а у мужчин полтора миллиарда сперматозоида в час. Поэтому надо осеменять, осеменять», — считает продюсер.

Тем более что Виктория своими волшебными руками буквально вернула шоумену вторую молодость. По словам Алибасова, после каждого сеанса он ощущает необыкновенный прилив сил!

«Когда впервые мне сделали массаж, у меня было ощущение, что у меня крылья выросли», — вспоминает продюсер.

Лидия Николаевна, судя по всему, тоже времени зря не теряет. СМИ пишут: 82-летняя актриса была замечена в ресторане с мужчиной лет сорока. По рассказам очевидцев, Шукшина была очень довольна свиданием. Она смеялась над шутками кавалера и даже позволяла целовать ей руки.

Получается, супруги все-таки решили расстаться окончательно? И разводу — быть? Продюсер оправдывается: он уже не мальчик. И в силу возраста и физического состояния нуждается в уходе. Для этого и нанял помощницу.

«Я ведь престарелый, забываю многое. Она следит за тем, чтобы я вовремя принимал какие-то таблетки, чтобы я вовремя кушал. Но писаю я самостоятельно», — объяснил Алибасов.

Девушка полностью взяла на себя уход за здоровьем Алибасова, а также следит за порядком в его доме. Бари уверяет: они с Шукшиной по-прежнему любят только друг друга. А тот факт, что жена все еще нравится мужчинам помоложе, только добавляет в их союз пикантности. Виктория — лишь наемный работник. И хотя они с ней и правда сблизились, никаких отношений интимного характера между ними нет.

«Как только начинают выстраиваться интимные отношения с сотрудниками, сразу же думай, как этого сотрудника заменить и попрощаться с ним», — уверен Алибасов.

Доверить своей помощнице Виктории самое сокровенное Бари не смог. Доступ к телу продюсера есть только у одной женщины.

«У жены есть еще одна функция, которой у меня нет сейчас с моей помощницей. Это функция, как она это называется…оплодотворение, да?» — признался Бари.

По словам шоумена, его супруга к новой сотруднице отнеслась с пониманием.

«Она не ревнует ни к бухгалтеру, ни к моему помощнику», — сказал продюсер.

Алибасов делится: сейчас в их отношениях с Шукшиной снова затишье. Они наслаждаются каждым моментом, проведенным вместе и надеются, что разговоров о разводе больше никогда не будет. Но, кажется, поклонники это уже слышали.