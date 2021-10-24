Хиромант рассказала, как шрамы и царапины на руках могут изменить жизнь

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 1 429

Эксперт по чтению линий на руках Алена Соловьева поведала, что сулят повреждения в центре ладони и на мизинце.

Фото, видео: www.globallookpress / Matthias Stolt / CHROMORANGE; 5-tv.ru

Любая мелкая царапина, ранка или серьезный шрам на руке человека может повлиять на его судьбу. О том, какие предупреждения шлет нам Вселенная через эти знаки, 5-tv.ru рассказала профессиональный хиромант Алена Соловьева.

С точки зрения хиромантии, большой палец — это ладонь в миниатюре, ладонь — тело человека в уменьшенном масштабе. А тело — это планета Земля, рассказала эксперт. Поэтому любое повреждение на руке имеет свое значение, истолковать которое может хиромант. Для примера она раскрыла, что сулит человеку царапина на линии Венеры в центре ладони.

«Шрам на Венере, а она у нас отвечает за детей, за маму, папу, за род обладателя руки, означает, что, вполне возможно, кто-то из близких приболел. Предупреждает человека, что стоит позвонить родителям, озаботиться состоянием здоровья детей. Если это просто царапина — это предупреждающий момент. Если шрам, может быть более глубокое нарушение», — заметила Соловьева.

Тем, кто повредил мизинец, по ее словам, следует держать язык за зубами. Планета, отвечающая за этот палец, влияет на коммуникацию между человеком и окружающими.

«Если это мизинец — пальчик Меркурия, а он отвечает у нас за умение грамотно преподносить информацию в мир, если палец ранен или шрам на нем, то нужно в этот период времени быть осторожными с тем, что вы транслируете через речь. И так с каждым пальцем, с каждым миллиметром руки», — отметила хиромант.

Для полноценного понимания, что случилось, и чем чревато то или иное повреждение, следует обращаться за консультацией к специалисту, добавила эксперт. Отмахиваться от таких проблем, строго не рекомендуется.

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