Защита Владимира Конкина не удовлетворена результатами судебно-медицинской экспертизы, установившей причину смерти дочери актера. Об этом 5-tv.ru сообщила адвокат артиста Юлия Нитченко. По ее словам, из документа неясно, почему у девушки произошла асфиксия, и имеют ли к этому отношения болезни, которыми София Конкина страдала при жизни.

«В дальнейшем, как мне пояснили сотрудники Следственного комитета, будет произведен допрос судмедэксперта, который проводил экспертизу, чтобы установить — в результате чего произошла асфиксия. Нам непонятно — или произошла временная потеря сознания, или произошло какое-то проявление сердечно-сосудистого заболевания, о чем указано в экспертизе. Но не установлена до конца причинно-следственная связь этого», — сказала адвокат.

В документе экспертизы, который есть в распоряжении 5-tv.ru, сказано, что София Конкина при жизни страдала кардиомиопатией (изменение мышцы сердца — Прим. ред.), гипертрофией миокарда, заболеваниями клеток сердца и другими патологиями сердечно-сосудистой системы. В заключении отмечается, что недуги дочери актера «в причинной связи со смертью не состоят».

Адвокат артиста добавила, что сторона защиты не преследует своей целью обвинить кого-то в гибели Конкиной. Отца погибшей интересует правда и ее доказательства.

«Наша позиция никак не связана с тем, чтобы кого-либо в этом деле обвинить. Мы хотим просто узнать правду — кто причастен к смерти Софии. И нас любой ответ, как сказал Владимир Алексеевич Конкин, устроит. Даже если это был несчастный случай, мы хотим найти доказательства. Если к ее смерти кто-то причастен, то мы хотим знать, как и при каких обстоятельствах это было все сделано», — заключила юрист.

София Конкина была доставлена в больницу 24 сентября, где впоследствии скончалась. Девушке стало плохо во время занятий в бассейне в фитнес-клубе. По предварительным данным, она оказалась на дне бассейна и провела там около минуты. Безутешный отец 32-летней женщины, известный актер Владимир Конкин, не верит в то, что дочь могла утонуть — по его словам, она прекрасно плавала. Также сообщалось, что в крови и моче наследницы знаменитого артиста нашли более двух промилле алкоголя, что равно бутылке крепкого спиртного, а также снотворное диазепам. Владимир Конкин обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием переквалифицировать уголовное дело о смерти своей дочери на убийство.

Ранее 5-tv.ru публиковал итоги судебно-медицинской экспертизы тела Софии Конкиной.