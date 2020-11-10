Цивин настаивает, что дочь Баталова находится в опасности

Юрист Михаил Цивин, обвиняемый в мошенничестве с квартирами и деньгами семьи покойного Алексея Баталова, продолжает настаивать, что дочь актера ввели в заблуждение.

«Маша Баталова в большой опасности, она находится в заблуждении. Она в силу своей чистоты и наивности верит, что ее Наташка и Бармалейчик, то есть я, ее предали», — заявил Цивин в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.

Он также отметил, что желает крепкого здоровья вдове Баталова Гитане Аркадьевне, благодаря которой узнал, что такое тюрьма. Цивин говорит, что благодарен ей за науку. При этом, как пишет Teleprogramma.pro, Михаил Семенович уверен, что он и его жена — актриса Наталья Дрожжина уже фактически «мертвые» — без приговора суда их уже осудили и настроили все общество против них.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Михаил Цивин и его супруга Наталья Дрожжина были задержаны по подозрению в крупном мошенничестве, в том числе и с квартирами семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. По версии следствия, под видом благотворительности супруги завладели почти двумя десятками квартир. Суд отпустил подозреваемых домой, избрав им мерой пресечения запрет определенных действий.