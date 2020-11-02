«Это был их бизнес»: как Дрожжина и Цивин обманом заполучили почти 20 квартир?

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Анастасия Шадская
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Супружеская пара актрисы и юриста подозревается в мошенничестве с наследством покойного актера Алексея Баталова.

«Это был их бизнес»: как Дрожжина и Цивин обманом заполучили почти 20 квартир?

Фото: ТАСС / Гавриил Григоров

Дело против актрисы Наталии Дрожжиной и ее супруга-юриста Михаила Цивина продолжает обрастать новыми неприятными деталями. Изначально их обвиняли только в мошенничестве по отношению к семье покойного актера Алексея Баталова. Вдова и дочь-инвалид артиста лишились дорогого жилья, средств со счетов, ценных вещей и документов на сумму в 36 миллионов рублей.

Позже стало известно, что странные схемы по сотрудничеству якобы в сфере благотворительности супруги предлагали и другим знаменитостям — например, светской львице Алене Кравец. Кроме того, у Цивина оказались в собственности 18 квартир в Москве, объяснить происхождение которых внятно он не смог. Как не смог и рассказать, откуда взял средства на их покупку.

Приятель Цивина, Александр Шпагин, стал гостем программы «Звезды сошлись», где рассказал, что знает об этой стороне жизни подозреваемого в крупном мошенничестве. Оказалось, что тот вместе с женой уже не одно десятилетие строил свою жизнь вокруг обмана одиноких пожилых людей. В первую очередь — актеров, лишившихся поддержки.

Шпагин пояснил, что пара заключала с пожилыми артистами соглашения. По их условиям старики получали уход и оплату своих расходов и медицинского обслуживания. А Цивин с Дрожжиной в обмен — их жилье. Поэтому они старались не пропускать ни одних похорон в артистической среде, пытались втереться в доверие к новым жертвам и иногда «обрабатывали» тех по несколько лет.

«Это был их бизнес с начала 90-х, — пояснил Шпагин. — Миша любил говорить о себе, что он такой авантюрист и Остап Бендер».

В итоге за 20 с лишним лет в руках «опекунов» оказались 18 — а быть может, и больше — квартир. Преимущественно в центре Москвы, так что стоимость такого жилья с годами только росла в цене.

Ранее 5-tv.ru писал, что при обыске у Цивина и Дрожжиной следователи нашли «пропавшие» документы Баталова и чужие архивы. Возможно, эти бумаги касаются других случаев мошенничества пары.

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