Врач диагностировала Дзюбе по интимному видео болезнь, как у Майкла Джексона

Попавший в сеть интимный ролик Артема Дзюбы продолжают внимательно изучать не только фанаты и звезды шоу-бизнеса, вставшие на защиту оскандалившегося футболиста, но и специалисты — сексологи, психиатры и медики прочих специализаций. Врач-терапевт Ольга Викторова заподозрила у спортсмена неизлечимое заболевание — так называемую болезнь Витилиго, которая проявляется в нарушении пигментации кожи. Таким же недугом страдал и покойный певец Майкл Джексон.

«По всей видимости, у Артема — Витилиго. Это нарушение пигментации, которая характеризуется появлением на коже белых пятен», — цитирует доктора интернет-портал «Собеседник.ru».

По ее словам, природа этой болезни медикам до конца не понятна. Она может возникать из-за приема некоторых лекарственных препаратов или применения химических веществ. Иногда Витилиго появляется из-за нервно-трофических, нейроэндокринных и аутоиммунных факторов и может передаваться по наследству. Но самое главное, отмечает издание, что врачи до сих пор не знают, как лечить это заболевание. Страдавший Витилиго Джексон очень переживал по этому поводу.

«Стрессовые состояния, а также болезни внутренних органов могут усугублять ситуацию и приводить к более интенсивному возникновению белых пятен. Артему нужно обследоваться, чтобы выявить причину возникновения заболевания», — резюмировала Ольга Викторова.

Как рассказывал 5-tv.ru, снятый на телефон интимный ролик форварда «Зенита» кто-то слил в интернет, и разразившийся секс-скандал может стоить ему спортивной карьеры. В ближайшее время Дзюба не появится на матчах сборной России, а изучивший видео сексолог предрекает футболисту импотенцию.