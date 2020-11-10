За кого собралась замуж Елена Воробей?

Елена Воробей получила предложение руки и сердца! Как приняла мужчину дочь звезды София? Что за трагедии произошли с бывшими возлюбленными юмористки? И стоит ли нынешнему жениху бояться злого рока? Об этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».

На одном из недавних светских мероприятий взгляды присутствующих были прикованы к Елене Воробей. А именно — к безымянному пальцу артистки, на котором красовалось роскошное кольцо.

Звезда поделилась: любимый человек сделал ей предложение. Вот только на вопрос, когда состоится ее четвертая свадьба, Воробей ответила уклончиво:

«Я не люблю загадывать вот до такой степени».

Неужели юмористка не уверена в новом избраннике и боится в очередной раз обжечься? Ведь до этого момента все любовные истории у нее заканчивались печально. Первый брак Елены был фиктивным. Они с приятелем оформили отношения, чтобы девушка из Бреста смогла получить ленинградскую прописку. Потом был еще один брак по расчету. А вскоре артистка по-настоящему влюбилась в коллегу по театру Андрея Кислюка. И вышла замуж в третий раз. Они прожили вместе семь лет. Но счастье рухнуло, когда Елена узнала об измене.

Вскоре после развода Воробей встретила бизнесмена Игоря Константиновича. Он был женат. Однако это не помешало бурному роману. У них родилась дочь София. После этого мужчина развелся, но оформить отношения с Еленой так и не захотел. А несколько лет назад Игорь ремонтировал на даче крышу и упал с лестницы. Елена подняла все свои связи, чтобы спасти бывшего возлюбленного. Но спустя девять месяцев в коме, Константинович умер.

«Мужская энергия не может вынести вот такой напор, поэтому происходят поломки», — считает таролог Марианна Абравитова.

Актриса сосредоточилась на карьере и воспитании дочери Сони. У девочки возникли серьезные проблемы со здоровьем — сколиоз третьей степени. В Германии ей сделали операцию на позвоночнике. Требовалась длительная реабилитация. К счастью, сейчас все трудности позади. Соня учится в 11 классе и мечтает стать врачом.

«Мы выпускаемся в этом году и к этому очень серьезно относимся. Вчера я вместе с ней проходила нервную систему», — рассказала Елена Воробей.

До последнего момента все свое время Елена посвящала Соне. Но наконец нашла в себе силы шагнуть навстречу новым отношениям. И снова влюблена! Жених юмористки далек от шоу-бизнеса. Сама она этому очень рада. Ведь Елена не раз признавалась, что жить под одной крышей с мужчиной творческой профессии больше не хочет. Воробей делится: благодаря любимому ей удается держать себя в тонусе. В свои 53 года Елена запросто даст фору более молодым коллегам! Ее часто принимают за старшую сестру собственной дочери!

«Мы с ней когда заходим вместе в какой-то магазин за сладостями, нам говорят: „Девушки, слушаем вас“», — рассказала Елена Воробей.

Соня мамин выбор одобрила. По слова Елены Воробей, у девочки с будущим отчимом сложились дружеские отношения. Елена надеется, этот брак будет для нее последним, и ничто не разрушит их союз.