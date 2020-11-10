«Встреча была яркой»: довольный Тарзан выложил видео с африканками

Чтобы отдохнуть от многочисленных скандалов Сергей «Тарзан» Глушко отправился из Москвы на родину персонажа, которому обязан своим сценическим псевдонимом — в Африку. Из всех стран континента он выбрал ту, что наиболее созвучна с его прозвищем — Танзанию. Фото и видео оттуда он публикует последние три дня. Стриптизер любуется закатами, позирует на фоне моря и делает селфи с местными жителями. Примечательно, что супруги — Наташи Королевой — с ним не наблюдается. Пользуясь моментом, артист не обделил вниманием и местных жительниц.

На последнем видео в Instagram Тарзан показал, как ему делают массаж головы сразу несколько африканок. Правда, никакого скандального подтекста на этот раз нет. Все «массажистки» — дети, которые всего лишь решили поиграть с кудрями белокожего иностранца. Вскоре к девочкам присоединились и мальчики. Глушко не отказал в удовольствии никому и сам насладился приятным процессом с широкой улыбкой на лице.

Instagram @tarzan___official

«Классно, какие милые детки!»

«Улет! Все танзанийские девчонки пищат!»

«А завтра напишут — используете детский труд»;

«Можно и мне так?»

«Это самое милое видео», — отреагировали подписчики звезды.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тарзан признался правоохранителям, что его шантажируют секс-видео с двумя девушками.