«Встреча была яркой»: довольный Тарзан выложил видео с африканками
Отдыхающий в Танзании стриптизер заработал массаж в исполнении местных жительниц.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @tarzan___official
Чтобы отдохнуть от многочисленных скандалов Сергей «Тарзан» Глушко отправился из Москвы на родину персонажа, которому обязан своим сценическим псевдонимом — в Африку. Из всех стран континента он выбрал ту, что наиболее созвучна с его прозвищем — Танзанию. Фото и видео оттуда он публикует последние три дня. Стриптизер любуется закатами, позирует на фоне моря и делает селфи с местными жителями. Примечательно, что супруги — Наташи Королевой — с ним не наблюдается. Пользуясь моментом, артист не обделил вниманием и местных жительниц.
На последнем видео в Instagram Тарзан показал, как ему делают массаж головы сразу несколько африканок. Правда, никакого скандального подтекста на этот раз нет. Все «массажистки» — дети, которые всего лишь решили поиграть с кудрями белокожего иностранца. Вскоре к девочкам присоединились и мальчики. Глушко не отказал в удовольствии никому и сам насладился приятным процессом с широкой улыбкой на лице.
«Классно, какие милые детки!»
«Улет! Все танзанийские девчонки пищат!»
«А завтра напишут — используете детский труд»;
«Можно и мне так?»
«Это самое милое видео», — отреагировали подписчики звезды.
Ранее 5-tv.ru писал, что Тарзан признался правоохранителям, что его шантажируют секс-видео с двумя девушками.
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