День Анастасии Овечницы: что можно и нельзя делать в «зеркальную дату» 11 ноября
Праздник представляет немало опасностей, поэтому важно хорошо следить за детьми.
Фото: azbyka.ru
Русская православная церковь отмечает 11 ноября день памяти святой Анастасии Римляныни, а также Авраамия Ростовского. Оба этих святых покровительствовали пастухам — первая присматривала за овцами, а второй — за самими овчарами, пишет ytro.news.
Традиции празднования:
Считалось, что к этому времени следовало закончить со стрижкой шерсти у своей отары. Также пастухи и их семьи отправлялись в церковь, чтобы вознести молитвы своей заступнице Анастасии. Считалось, что она помогает от болезней и отводить волков от стада. Также молились и Авраамию, чтобы он уберег овчаров от беды во время работы.
Кроме того, женщинам следовало напечь пирогов из муки нового урожая и отблагодарить пастухов за то, что они хорошо выполняли свою работу. Также овчары обычно получали заработок за весь год работы и устраивали себе настоящий праздник — «овчарный день».
В этот день многие делали пряжу из шерсти, начинали ткать, вязали носки и варежки, тянули нити. Детей просили найти ответы на загадки про овец.
Приметы на 11 ноября:
Если в этот день раскаркались вороны — это к похолоданию.
Воркование голубей на Анастасию Овечницу — к теплу.
Если на деревьях в ночь на 11 ноября был иней, то снега днем можно не ждать.
А вот если на небосклоне собрались низкие облака и тучи — быть морозу.
А если шел дождь, то 21 ноября на Михайлов день ожидалась оттепель.
Надеть девушке коралловые бусы сулило к счастью и радости. А повесить такие бусы на видном месте в доме — к защите от злых сил.
Что можно делать 11 ноября:
В этот день следовало к обеду готовить пирог из муки нового урожая, пшеничную кашу и баранину. И съесть это все в семейном кругу, чтобы в доме был мир и покой.
Нужно уделить время своим супругам и детям, чтобы укрепить отношения с ними.
Что нельзя делать 11 ноября:
Нельзя было стричь овец, не вложив предварительно в ножницы клочок их шерсти. Иначе можно было разгневать злых духов.
Нельзя оставлять детей без присмотра — быть беде или болезни.
Не стоит общаться с незнакомцами или проводить время с малознакомыми людьми, чтобы избежать ссор и конфликтов в будущем.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зеркальная дата влияет на судьбу рожденных в это время.
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