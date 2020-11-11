Почему Конкин отказался сам воспитывать внучку от покойной дочери?

Спустя полтора месяца после смерти дочери актера Владимира Конкина Софии, наконец, решено, с кем будет проживать ее малолетняя наследница. О неожиданном выборе опекунов для внучки сам актер рассказал в эфире программы «Судьба человека».

В ходе разговора Конкина с телеведущим Борисом Корчевниковым выяснилось, что воспитанием девочки займутся племянница народного артиста и ее супруг.

«Опекуном Алиски станет моя племянница, у нее прекрасный муж. Они замечательные ребята. Я их очень люблю. И они благосклонны ко мне. Они сказали, что заберут ее себе. У них нет своих детей. Ей будет с ними хорошо. Я не мог не пойти на это предложение», — объяснился Владимир.

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Известный актер также добавил, что вместе с сыном Святославом будет поддерживать эту семью материально столько времени, сколько понадобится. Ко всему прочему он планирует регулярно забирать дочь покойной Софии к себе в подмосковный дом, вывозить ее на отдых в Италию и Сардинию.

Дедушка Алисы подумал и о ее будущем: помимо прочего он планирует научить девочку итальянскому языку, чтобы та смогла легко найти общий язык с местными жителями, если, например, ей подвернется муж итальянец. В общем, сделает все возможное, чтобы ребенок не чувствовал себя одиноким и брошенным.

«Она только-только начала немного оттаивать после всего этого. Она в общем-то сирота. Сирота при живом деде. Есть дяди, есть тети у нее. Я думаю, то решение, которое было принято, — оно достойное. Я благодарен моей племяннице», — признался Владимир Конкин.

Однако в семье известного актера есть и те, от кого он бы с радостью отрекся, будь это возможно. Выяснилось, что речь идет о его самом близком человеке — сыне Ярославе, передает «Экспресс-газета».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что покойная дочь Владимира Конкина начала с ним «разговаривать» на девятый день после смерти.