Исходит опасность: Психолог предостерегла Светличную от общения с внучкой

Актрисе Светлане Светличной может грозить опасность от ее родственников. Так считает клинический психолог Елена Перелыгина.

В эфире одной из передач «Первого канала» 80-летняя актриса заявила, что ее хотят убить члены семьи. Перелыгина, пообщавшись со Светличной, заключила, что для опасений актрисы есть определенные основания.

«Могу вам сказать, что Светлана не просто так опасается своих родственников, — заявила психолог.

По словам специалиста, окружающие не верят пожилым людям, думая что у них развивается паранойя на фоне возраста.

«У Светличной, могу сказать как клинический психолог, с мозгами все хорошо», — подчеркнула Елена.

На программе Светличная встретилась с внучкой Марией, с которой не виделась долгое время. Их общение казалось довольно теплым. Однако Перелыгина считает, что Светлане нужно быть осторожной с родственницей, ведь та что-то недоговаривает. Психолог заметила странную реакцию на лице Марии, когда ведущий Дмитрий Борисов спросил у девушки про журналистов, которые брали интервью у Светличной и уронили ей на голову световой прибор. Также психолог предположила, что Мария присутствовала при краже денег у актрисы.

Специалист отметила, что в компании Светличной постоянно появляются какие-то врачи, которые дают ей неизвестные препараты, вследствие чего у Светланы ухудшается состояние. Психолог выдвинула версию, что это родственники специально нанимают таких медиков.

«Не нужно списывать все на возрастные моменты, считая, что она выжила из ума. Призываю всех обратить внимание на то, что говорит Светлана!» — заключила Перелыгина и призвала беречь актрису.

Ранее Светличная рассказывала о своих непростых отношениях с родственниками 5-tv.ru. По ее словам, ее сын Алексей и внучка Мария вознамерились получить элитную недвижимость в центре Москвы, принадлежащую актрисе, и начали ее травить. Однако чуть позже Светличная заявляла, что ее отношения с членами семьи улучшились.