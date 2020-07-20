Актриса Светлана Светличная получила травму во время съемок. На знаменитость упала установка, на которой держится софит, в результате чего у Светличной произошло сотрясение мозга.

Как рассказала звезда советского кино в интервью «Собеседнику», к ней домой нагрянула съемочная группа одного телеканала. В квартиру актриса работников не пустила, и интервью стали записывать на скамейке у дома. В какой-то момент на голову Светличной упала аппаратура.

«Удар прошел по касательной. Основной удар пришелся на мою коленку. Бедные мои ноги, сколько им по жизни досталось. Как же я орала! На всю жизнь запомнила этот свой вопль, никогда такой боли не ощущала», — поведала актриса.

По ее словам, съемочная группа не оказала ей никакой помощи и мгновенно уехала. Только спустя несколько дней к ней пришел один из сотрудников, который подарил Светличной букет цветов, торт и конверт с 15 тысячами рублей. Актриса осталась возмущена подобным отношением и заявила, что после этого случая ей расхотелось общаться с прессой.

На данный момент знаменитость лечится от полученной травмы.

«Хожу на процедуры. Голова после сотрясения приходит в норму, но еще сильно болит. Подолгу разговаривать тоже пока тяжело», – посетовала актриса.

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