«Как я орала!» — Светлана Светличная получила сотрясение мозга на съемках

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Алиса Старжевская
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Актриса пострадала из-за халатности работников телеканала.

«Как я орала!» — Светлана Светличная получила сотрясение мозга на съемках

Фото: ТАСС / Невар Виталий

Актриса Светлана Светличная получила травму во время съемок. На знаменитость упала установка, на которой держится софит, в результате чего у Светличной произошло сотрясение мозга.

Как рассказала звезда советского кино в интервью «Собеседнику», к ней домой нагрянула съемочная группа одного телеканала. В квартиру  актриса работников не пустила, и интервью стали записывать на скамейке у дома. В какой-то момент на голову Светличной упала аппаратура.

«Удар прошел по касательной. Основной удар пришелся на мою коленку. Бедные мои ноги, сколько им по жизни досталось. Как же я орала! На всю жизнь запомнила этот свой вопль, никогда такой боли не ощущала», — поведала актриса.

По ее словам, съемочная группа не оказала ей никакой помощи и мгновенно уехала. Только спустя несколько дней к ней пришел один из сотрудников, который подарил Светличной букет цветов, торт и конверт с 15 тысячами рублей. Актриса осталась возмущена подобным отношением и заявила, что после этого случая ей расхотелось общаться с прессой.

На данный момент знаменитость лечится от полученной травмы.

«Хожу на процедуры. Голова после сотрясения приходит в норму, но еще сильно болит. Подолгу разговаривать тоже пока тяжело», – посетовала актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Марина Федункив годами терпела побои от бывшего мужа.

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