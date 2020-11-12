🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 12 ноября убывающая Луна в Весах располагает представителей всех знаков зодиака к расслаблению и перезагрузке. Сегодня не стоит начинать новые проекты пытаться свернуть горы.

♈ Овен

Овны, вы сами кузнецы своего счастья. Знаете ли вы о существующих законах Вселенной? Один из них гласит: позитивно настроенные люди привлекают все доброе и хорошее в жизнь, а злые и агрессивные постоянно сталкиваются с неприятностями. Чтобы стать успешнее и счастливее, необходимо дарить радость другим.

Космический совет: станьте альтруистом.



♉ Телец

Тельцы, ваше сердце слишком дорого, чтобы отдавать его не тем людям. Не стоит распыляться на всех и в каждом пытаться усмотреть вторую половинку. Когда нужный человек появится в вашей жизни, интуиция вас не подведет.

Космический совет: относитесь продуманно к своему окружению.

♊ Близнецы

Близнецы, мы можем продолжать думать о прошлом и погружаться в нисходящую спираль эмоций или принять то, что произошло, и решить двигаться дальше. Выбор всегда остается за вами. Обратите внимание на то, что вы преувеличиваете в своей голове и как это негативно на вас влияет. Пришло время освободиться от прошлого.

Космический совет: живите настоящим.

♋ Рак

Говорят, куда направляется ваше внимание, течет ваша энергия. Все, о чем вы переживаете, негативно влияет на вас в настоящий момент. Проблемы действительно существуют, но они не так пугающие, как вы представляли себе в голове. Итак, активно меняйте свое восприятие и отношение к данной ситуации и мотивируйте себя двигаться вперед.

Космический совет: измените свой взгляд на привычные вещи.

♌ Лев

Львы, сегодня в вашей жизни возможны конфликты, но гнева Вселенной можно избежать, если стать гибким и быстро реагировать на непредвиденные обстоятельства. Постарайтесь всегда искать компромисс и не быть слишком резким в своих высказываниях.

Космический совет: избегайте ссор.

♍ Дева

Девы, сегодня социальные сети заставят вас вспомнить о прошлом. Не бойтесь погрустить об ушедших временах. Иногда это может даже вам пойти на пользу. Ваши силы и энергия в данное время стремительно идут на убыль. Поэтому вместо того, чтобы заботиться о будущем, лучше помечтайте.

Космический совет: позвольте себе задуматься о прошлом.

♎ Весы

Весы, сегодня вы в настроении исследовать новые культуры и кухни — конечно, виртуально! Однако, если очень хотте сменить обстановку, подумайте о поездках на короткие расстояния с соблюдением всех мер безопасности. Ваш лучший друг будет счастлив сопровождать вас в путешествии.

Космический совет: отправьтесь в небольшое путешествие.

♏ Скорпион

Скорпионы, Вселенная видит, как вы смотрите в зеркало заднего вида и оцениваете то, что у вас сработало, а что нет. Это была серия эпизодов проб и ошибок, но вы не променяете свои неудачи ни на что. Это бесценный опыт, который вам помог стать тем, кем вы являетесь сейчас.

Космический совет: относитесь к совершенным ошибкам как к подаркам судьбы.

♐ Стрелец

Стрелец, сегодня ситуация с вашими делами может резко измениться. Какой-то проект, в котором вы были совершенно уверены, сегодня может обернуться неожиданной стороной. Возможно, придется бороться за результат, который, как казалось, уже лежит у него в кармане.

Космический совет: вам пригодится творческий подход.

♑ Козерог

Козероги, одни говорят: «Что посеешь, то и пожнешь». Это верно для вашего положения, Козерога. Итак, приступайте к работе и знайте, что ваша настойчивость окупится в долгосрочной перспективе. Однако вам нужно помнить о том, сколько своей энергии вы направляете на данный проект. Ваш маятник имеет тенденцию колебаться в сторону двух крайностей. На этот раз сосредоточьтесь на поиске того неуловимого баланса между работой и личной жизнью.

Космический совет: найдите баланс между работой и личной жизнью.

♒ Водолей

Водолей, может быть, эта «нелепая, неудобная, всепоглощающая любовь» - не далекая мечта. Может быть, это доступно вам прямо сейчас и в данный момент.? Все сводится к разрушению стен, стоящих между вами и вашим возлюбленным. Позвольте себе поверить, что вы заслуживаете счастливого конца, как и все остальные, и что таинственные силы вас поддержали!

Космический совет: откройтесь чувствам.

♊ Рыбы

Карты указывают на некоего сомнительного персонажа, который, возможно, говорит все правильные вещи, но не подкрепляет свои слова правильными действиями. Если ваш партнер соответствует этому описанию, то немедленно бегите от него.

Космический совет: проанализируйте романтические отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, чего знакам зодиака ждать от недели с 9 по 15 ноября.