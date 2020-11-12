Бойфренд Конкиной объяснил пропажу ее драгоценностей за несколько миллионов рублей

Михаил Серов — бойфренд дочери актера Владимира Конкина Софии, который попадал под подозрение семьи как виновный в ее смерти — рассказал, куда пропали драгоценности погибшей. По словам родственников Конкиной, после ее гибели из дома женщины исчезли фамильные украшения, стоимость которых могла доходить до нескольких миллионов рублей. Серов считает, что их могла заложить сама София из-за финансовых проблем.

«Думаю, она уже давно сдала их в ломбард. Поймите вы, наконец, она бедствовала. Весной во время пандемии работала курьером в «Деливери Клаб», — цитирует его KP.RU.

Украшения стоимостью до нескольких миллионов рублей, по словам адвоката семьи Юлии Нитченко, были поделены между тремя детьми Владимира Конкина. Юрист не верит, что София могла заложить семейные ценности. Кроме того, исходя из переписки Конкиной с подругами, адвокат сделала вывод, что женщина не доверяла своему возлюбленному — сотруднику сервиса «Трезвый водитель» Михаилу Серову. Как и в смерти, так и в краже украшений, Нитченко склонна подозревать Серова. В последний раз драгоценности видели во время переезда Софии к Михаилу.

Близкие покойной планируют подать ходатайство о проведении расследования по факту исчезновения украшений. При осмотре вещей дочери актера были обнаружены только документы и личные вещи.

София Конкина скончалась полтора месяца назад в столичном центре «Джамп-клуб». Ее обнаружили на дне бассейна, врачи не смогли реанимировать девушку после минуты, проведенной под водой. Ее отец — заслуженный артист РФ Владимир Конкин — не верит, что та могла просто утонуть. Девушка прекрасно плавала. При вскрытии в крови и моче его наследницы нашли более двух промилле алкоголя и следы снотворного. И все же семья настаивает, что с ее гибелью все было не так просто.

Ранее 5-tv.ru писал, что после смерти дочери Владимир Конкин решил продать ее квартиру. Некоторым это кажется подозрительным. Также стало известно, что Конкин отказался воспитывать внучку после трагедии.