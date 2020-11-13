Танцор и хореограф Мигель на YouTube-шоу «Люди говорят» рассказал, как прекратил любое сотрудничество с певицей Лолитой. Это случилось после конфликта во время работы над концертом на Украине.

Хореограф до этого виделся с Лолитой и тепло с ней общался. Так что он был очень рад возможности поработать с ней на сцене. Мигель тщательно подготовил для нее «особенный» номер,

«Поставил ей номер на песню „Владимирский централ“. Не хотел делать стандартное, отнесся по-другому, сделал из этого постановку в стиле мюзикла „Чикаго“. Тюремное танго с телками, которые стояли. Это было красиво», — поведал постановщик.

Однако Лолита его усилий не оценила и не захотела даже взглянуть, что получилось.

«Она только увидела, как вытаскивают декорации и начала кричать: „Уйдите все отсюда, вы что, не понимаете, какую я песню пою?“…» — изобразил артистку Мигель.

YouTube / PEOPLETALK TV

В итоге Лолита пела на пустой сцене в свете софитов, а хореограф сделал для себя выводы.

«Вопрос закрыт с этим артистом для меня. Я и близко к ней не подойду — зачем?» - резюмировал он.

Мигель объяснил, что его очень расстраивает поведение звезд российского шоу-бизнеса. Поэтому он нисколько не жалеет, что «порвал» с Лолитой.

«Это жесть! И половина наших звезд вот так общается с теми людьми, которые пытаются обеспечить им какую-то красоту», - ужаснулся танцор.

Зрителям выпуска пришлась по нраву откровенность Мигеля.

«Мне кажется, что это добрый человек, но со стальным стержнем внутри»;

«Какой же он простой, крутой и позитивный человек! Обожаю»;

«Обожаю Мигеля, человек-позитив»;

«Мигель — клевый чувак! Особенно нравится, как смеется. Искренне», — написали они в комментариях.

Ранее 5-tv.ru приводил рассказ музыкального критика Соседова о том, как Лолита «довела» его до срыва.