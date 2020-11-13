«Чушь собачья!» — Лоза не поверил, что клипы Little Big популярнее песни «Плот»

|
Оксана Тарасова
2 893

Клип Little Big «Скибиди» посмотрели 470 миллионов раз, а «Плот» Юрия Лозы только пять миллионов. Но, по мнению музыканта, Little Big искусственно «накручивает» свою популярность.

«Чушь собачья!» — Лоза не поверил, что клипы Little Big популярнее песни «Плот»

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Тема:
Little Big

Рассуждая о современной музыкальной индустрии в интервью АиФ.ru, музыкант Юрий Лоза не согласился с показателями популярности группы Little Big в сети. Он не поверил, что видеокомпозицию посмотрели 470 миллионов пользователей, в то время, как его знаменитый «Плот» собрал около пяти миллионов просмотров.

«Чушь собачья! Все накручено и перекручено. Существуют определенные технологии. Мне самому предлагали: „Дай немного денег, и первые 100 тысяч просмотров твои. Для начала“. Я ответил: „Мне мертвые души не нужны“», — заявил Лоза.

Он отметил, что никогда не поверит в то, что «какая-то дамочка выпустила песню и ее просмотрели 20 миллионов», потому что в интернете просто нет такого количества пользователей. И предложенные журналистом данные о как минимум 90 миллионах только в России его не убедили.

Насчет своего хита Лоза не сомневается: эти пять миллионов — честные и заслуженные.

«Она существует уже почти 40 лет. И только 2 млн пластинок с этой песней было продано. Ее поют, перепевают и продолжают слушать. А кто-нибудь может мне напеть песню „Скибиди“? Спросите у прохожих на улице в любом городе: „Кто знает песню ‚Плот‘?“ Думаю, мало таких, которые не знают. А потом попросите напеть „Скибиди“. Никто не напоет, уверяю вас», — добавил он.

YouTube / Little Big

По мнению певца, в России сегодня царит «культурный секонд-хенд», композиции современных авторов не уходят в народ и моментально забываются, когда им на смену приходят новые. Вместо качественных текстов и мелодий людей интересуют эпатажные клипы и песни на злобу дня. Но все это канет в лету очень скоро, ведь кумиров сегодня «лепят из безАдарей».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции Юрия Лозы на обидные стихи Сергея Шнурова, которого он, к слову, тоже считает бесталанным. Лидер группировки «Ленинград» ответил едким пассажем на замечание Лозы — получив грамоту за заслуги от президента РФ Владимира Путина, музыкант посетовал, что вообще-то рассчитывал на звание «Заслуженный артист».

Тема:
Little Big
7 нояб
Новый клип Little Big набрал миллионы просмотров сразу после премьеры
6 нояб
Little Big выпустили клип, пропитанный ненавистью к 2020 году
27 окт
Солистка Little Big выложила фото топлес и рассказа, как изнуряла себя голодом
16 окт
Плодотворный развод: экс-супруга солиста Little Big выпустила новый сингл
14 окт
Солистка Little Big новым снимком в сети разделила подписчиков на два лагеря
5 окт
«Я отважно резал пуповину» — участник Little Big поделился впечатлениями от рождения сына
4 окт
Песня Little Big прозвучит в продолжении «Бората»
20 сент
Солистка Little Big добила хейтеров эротичным видео с голой грудью
20 сент
«Я не клоун!» — солистке Little Big указали на «несовершенные» черты лица
7 сент
«Самоизоляция не прошла даром»: Участник группы Little Big сообщил о скором прибавлении в семействе

Читайте также

+4° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.11
0.90 90.81
0.76
Каким знакам зодиака необходимо срочно почистить карму к Новому году?

Последние новости

13:05
На странице зарубленной топором в Ленобласти хейтеры устроили ад в комментариях
12:51
Первое видео с линии разграничения возле города Шуши в Карабахе
12:47
Названо имя нового начальника «Петербургского метрополитена»
12:45
Еду я по выделенке: автомобилистам могут разрешить движение по полосе для транспорта
12:39
«Там была жесть!» — хореограф Мигель о конфликте с Пугачевой
12:38
Уборщица, победившая на выборах главы поселения, решила не покидать пост

Сейчас читают

Каким знакам зодиака необходимо срочно почистить карму к Новому году?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака
Стало известно, куда летели телеведущий Колтовой и его спутница

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Стали известны первые предварительные итоги выборов в США