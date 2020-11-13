Рассуждая о современной музыкальной индустрии в интервью АиФ.ru, музыкант Юрий Лоза не согласился с показателями популярности группы Little Big в сети. Он не поверил, что видеокомпозицию посмотрели 470 миллионов пользователей, в то время, как его знаменитый «Плот» собрал около пяти миллионов просмотров.

«Чушь собачья! Все накручено и перекручено. Существуют определенные технологии. Мне самому предлагали: „Дай немного денег, и первые 100 тысяч просмотров твои. Для начала“. Я ответил: „Мне мертвые души не нужны“», — заявил Лоза.

Он отметил, что никогда не поверит в то, что «какая-то дамочка выпустила песню и ее просмотрели 20 миллионов», потому что в интернете просто нет такого количества пользователей. И предложенные журналистом данные о как минимум 90 миллионах только в России его не убедили.

Насчет своего хита Лоза не сомневается: эти пять миллионов — честные и заслуженные.

«Она существует уже почти 40 лет. И только 2 млн пластинок с этой песней было продано. Ее поют, перепевают и продолжают слушать. А кто-нибудь может мне напеть песню „Скибиди“? Спросите у прохожих на улице в любом городе: „Кто знает песню ‚Плот‘?“ Думаю, мало таких, которые не знают. А потом попросите напеть „Скибиди“. Никто не напоет, уверяю вас», — добавил он.

YouTube / Little Big

По мнению певца, в России сегодня царит «культурный секонд-хенд», композиции современных авторов не уходят в народ и моментально забываются, когда им на смену приходят новые. Вместо качественных текстов и мелодий людей интересуют эпатажные клипы и песни на злобу дня. Но все это канет в лету очень скоро, ведь кумиров сегодня «лепят из безАдарей».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции Юрия Лозы на обидные стихи Сергея Шнурова, которого он, к слову, тоже считает бесталанным. Лидер группировки «Ленинград» ответил едким пассажем на замечание Лозы — получив грамоту за заслуги от президента РФ Владимира Путина, музыкант посетовал, что вообще-то рассчитывал на звание «Заслуженный артист».