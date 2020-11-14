Союз двух звезд: Кому в новолуние 15 ноября стоит быть особенно осторожным?

Полнолуние можно будет наблюдать 15 ноября. Эта фаза особенным образом влияет на разные знаки зодиака. Астролог Алена Никольская отметила, что небесное светило «застынет» между двумя неподвижными звездами «Сердцем змеи» и «Хадаром», что окрасит день особой энергетикой.

«Сердце змеи»

Астролог объяснила, что звезда, названная столь метафорично, подвержена влиянию Сатурна и Марса.

«Это значит, что все люди, которые родились «7,8,17,26 и 29 числа любого месяца, для вас это новолуние будет крайне важным!» — подчеркнула Никольская.

В новолуние 15 ноября сочетание Сатурна и Марса даст возможность сконцентрироваться, пойти намеченным путем и добиться желаемых целей.

«Хадар»

Звезда «Хадар» воплощает в себе энергию Юпитера и Венеры, что подтолкнет зодиаков к совершению романтических поступков и необдуманных трат.

«Если вы просчитываете свои финансы, то сначала думайте, на что вы хотите потратить свои деньги и насколько это целесообразно. Это касается покупок дорогих вещей и техники», — отметила эксперт.

Алена Никольская также подчеркнула, что это особенно касается людей, рожденных 5,6,16,24,3 и 12 числа любого месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что каким знакам зодиака необходимо срочно почистить карму к Новому году.