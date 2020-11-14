Союз двух звезд: Кому в новолуние 15 ноября стоит быть особенно осторожным?

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 1 679

Астролог Алена Никольская посоветовала всем зодиакам уверенно идти к своей цели и избегать необдуманных трат.

Фото, видео: Depositphotos / I_g0rZh; 5-tv.ru

Полнолуние можно будет наблюдать 15 ноября. Эта фаза особенным образом влияет на разные знаки зодиака. Астролог Алена Никольская отметила, что небесное светило «застынет» между двумя неподвижными звездами «Сердцем змеи» и «Хадаром», что окрасит день особой энергетикой.

«Сердце змеи»

Астролог объяснила, что звезда, названная столь метафорично, подвержена влиянию Сатурна и Марса.

«Это значит, что все люди, которые родились «7,8,17,26 и 29 числа любого месяца, для вас это новолуние будет крайне важным!» — подчеркнула Никольская.

В новолуние 15 ноября сочетание Сатурна и Марса даст возможность сконцентрироваться, пойти намеченным путем и добиться желаемых целей.

«Хадар»

Звезда «Хадар» воплощает в себе энергию Юпитера и Венеры, что подтолкнет зодиаков к совершению романтических поступков и необдуманных трат.

«Если вы просчитываете свои финансы, то сначала думайте, на что вы хотите потратить свои деньги и насколько это целесообразно. Это касается покупок дорогих вещей и техники», — отметила эксперт.

Алена Никольская также подчеркнула, что это особенно касается людей, рожденных 5,6,16,24,3 и 12 числа любого месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что каким знакам зодиака необходимо срочно почистить карму к Новому году.

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Союз двух звезд: Кому в новолуние 15 ноября стоит быть особенно осторожны...

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