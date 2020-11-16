Дочь Киркорова Алла-Виктория показала, что едят на завтрак единороги

|
Светлана Александрова
1 039

Восьмилетняя девочка порадовала своих многочисленных поклонников яркой фотографией в соцсетях.

Фото, видео: Instagram @allavictoriyakirkorova

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория, которой в этом месяце исполнится девять лет, несмотря на юный возраст имеет уже множество поклонников. На личную страничку наследницы поп-короля эстрады в Instagram подписаны более 270 тысяч пользователей. И девочка регулярно радует фанатов интересными фотографиями и роликами. Минувшим утром она показала, чем питаются по выходным мифические существа.

«А что вы думали едят Единороги? По воскресеньям только сказочные завтраки», — написано под снимком, на котором Алла-Виктория позирует за столом в ярком и пушистом костюме единорога.

Instagram @allavictoriyakirkorova

На тарелке перед ней красиво разложены свежие ягоды черники, клубники и малины, а также большой блинчик с какой-то начинкой. Подписчики девочки отреагировали на пост восторженными комментариями.

«Прелесть, самый красивый единорог в мире!»

«Какой красивый единорожик, и такой вкусный завтрак!»

«Отличный завтрак для единорога!»

«Ну что тут сказать️, дочь Короля, по-другому и быть не может».

«Копия папы», — пишут пользователи.

У Филиппа Киркорова, как известно двое детей: Алла-Виктория и Мартин-Кристин, оба рождены суррогатной матерью с разницей почти в год. Недавно 5-tv.ru рассказывал, кто из звезд мечтает породниться с королем российской эстрады, и зачем Филипп Бедросович купил восьмилетнему сыну Rolls-Royce за 30 миллионов рублей.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
76.92
-0.41 91.17
-0.15
Никаких эмоций и конфликтов: астропрогноз на декабрь 2020 года

Последние новости

0:33
Видео: Глава Азербайджана Алиев проехал по Карабаху за рулем бронеавтомобиля
0:09
Аскольд Запашный госпитализирован
0:02
«Ей очень тяжело»: пасынок Джигарханяна о состоянии Власовой после смерти мужа
23:37
Сын Фатеевой рассказал, почему родные не общаются с 85-летней актрисой
23:19
Пашиняна — в отставку? Глава Армении хочет провести досрочные выборы в парламент
23:01
Совбез РФ одобрил проект стратегии антинаркотической политики до 2030 года

Сейчас читают

У Прохора Шаляпина объявилась еще одна беременная любовница
Необычный способ: как жена мэра Томска пыталась спрятать 1,3 миллиарда рублей
Стало известно, куда летели телеведущий Колтовой и его спутница

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Стали известны первые предварительные итоги выборов в США