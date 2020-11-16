Дочь Киркорова Алла-Виктория показала, что едят на завтрак единороги

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория, которой в этом месяце исполнится девять лет, несмотря на юный возраст имеет уже множество поклонников. На личную страничку наследницы поп-короля эстрады в Instagram подписаны более 270 тысяч пользователей. И девочка регулярно радует фанатов интересными фотографиями и роликами. Минувшим утром она показала, чем питаются по выходным мифические существа.

«А что вы думали едят Единороги? По воскресеньям только сказочные завтраки», — написано под снимком, на котором Алла-Виктория позирует за столом в ярком и пушистом костюме единорога.

Instagram @allavictoriyakirkorova

На тарелке перед ней красиво разложены свежие ягоды черники, клубники и малины, а также большой блинчик с какой-то начинкой. Подписчики девочки отреагировали на пост восторженными комментариями.

«Прелесть, самый красивый единорог в мире!»

«Какой красивый единорожик, и такой вкусный завтрак!»

«Отличный завтрак для единорога!»

«Ну что тут сказать️, дочь Короля, по-другому и быть не может».

«Копия папы», — пишут пользователи.

У Филиппа Киркорова, как известно двое детей: Алла-Виктория и Мартин-Кристин, оба рождены суррогатной матерью с разницей почти в год. Недавно 5-tv.ru рассказывал, кто из звезд мечтает породниться с королем российской эстрады, и зачем Филипп Бедросович купил восьмилетнему сыну Rolls-Royce за 30 миллионов рублей.